2020彼思創意爆發力谷兩大新作　《靈魂奇遇記》要「出賣靈魂」　

曾經象徵創意無限的動畫公司彼思（Pixar），開創了多個全新的故事世界，令人大開眼界。不過近年為求穩陣，都充斥不少續集作，如《怪獸大學》、《反斗車王3》、《反斗奇兵4》等，不過來年彼思將會卸下包袱，並以兩部全新作品《1/2的魔法》（Onward）、《靈魂奇遇記》（Soul）做主打，開創新世界。

預告開來就講都人營營役役為生活奔波，早就放迷了理想。（《靈魂奇遇記》影片截圖）

主角一次意外跌落坑渠，卻原來是跌入一個靈魂區。（《靈魂奇遇記》影片截圖）

彼思新作《靈魂奇遇記》，今日（7日）推出首支預告，影片開來就以一句︰「在這個世界，你想要如何留名於世？」帶出故事想觀眾去探索自己的靈魂。電影由《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》、《玩轉極樂園》團隊製作，至於故事靈感，就是來自導演彼德托達（Peter Docter）的兒子。

導演彼德托達之前執導過《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》、《怪獸公司》，而今次個故事，靈感是來自他的兒子。「他現在已經23歲，但是出生那一刻已很有個性，我一直以為個性這回事是透過與世界互動得來的，但這顯然是我們天生的，對於『我是誰』這問題，都有著獨特且特定的直覺。」