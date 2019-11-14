【中國女排】竟然有人比鞏俐更似郎平？　新版預告熱血爆燈

陳可辛執導的《中國女排》將於明年農曆新年上映，此前公開的預告片及劇照中，看見飾演現役中國女排國家隊教練郎平的鞏俐，其造型幾乎100%神還原，令影迷驚艷不已。 近日片方再釋出新預告，片中帶觀眾回到40年前，重溫郎平初加入國家隊，在中國女排的第一個訓練基地苦練的歲月，而飾演青年版郎平的演員，竟然比鞏俐更神次，究竟係邊位演員？

在郎平領軍下，中國女排屢創佳績。（視覺中國）

這位演員正是郎平的女兒白浪！現年27歲的她在美國長大，畢業於著名學府史丹福大學，曾於投資銀行任職分析師。正所謂虎父無犬子，白浪讀大學期間為校內排球隊隊員，今次回國客串演出《中國女排》，飾演母親的年青時代，舉手投足更覺維肖維妙。

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由白浪飾演年青版的郎平，是最好不過的人選。（預告截圖）

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1981年中國女排首次奪得世界冠軍，是當年由郎平與其他國家隊成員組成的「十二金釵」苦練得來的成果。而最新預告中，鞏俐飾演的中年郎平，回到漳州排球訓練基地，回憶艱苦訓練時滿身傷痕的血淋淋場面。內地演員吳剛扮演時任中國女掛教練袁偉民，狠狠地訓示一眾成員，說：「美國人不會對你手軟，日本人不會對你手軟」，仲話打排球要「流血不流淚」，熱血程度爆燈。

《中國女排》重溫1981年中國女排首奪世界冠軍的佳績。（電影海報）

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