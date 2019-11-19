【褔特決戰法拉利】車手健邁斯由頭帶到尾　高層一個決定失掉冠軍

最近一部新戲《極速傳奇：福特決戰法拉利》大獲好評，兩大奧斯卡得獎男星麥迪文（Matt Damon）與基斯頓比爾（Christian Bale）首度合作，電影由《盧根》導演占士曼高（James Mangold）執導。 電影早前在多倫多國際電影節已贏盡口碑，各大影評力讚編、導、演實力超班，故事改編自真人真事，有關美國著名車手卡羅雪比 (Carroll Shelby) 和英國車手健邁斯(Ken Miles) 怎樣幫車廠褔特在法國「勒芒24小時耐力賽」（24 Hours of Le Mans）賽事首次打破歐洲壟斷，大勝法拉利。電影的結局有點峰迴路轉，不知影迷會否覺得意外，而原來現實中發生的事，可能更戲劇性。 （內含少量劇透，請斟酌閱讀！）

電影獲外媒高度讚揚，被譽為勢必衝擊各大頒獎禮。（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》劇照）

《極速傳奇：褔特決戰法拉利》一聽個名就知道是賽車片，但不要以為只是適合男士口味，戲中的兩大荷里活男神大卡士鬥好戲，連場刺激的賽車場面，還有車廠之間道盡公司中管理層的辦公室政治，相信都會看得大家會心微笑，所以電影片長兩個半鐘都毫無冷場。

電影講述美國著名車手卡羅雪比 (Carroll Shelby) (麥迪文 飾) 因為心臟再難負荷賽車場的高速壓力，唯有無奈地離開賽道。之後，他投身汽車設計，更受命為福特打造前所未有的革命性新款跑車。他不惜一切力薦最優秀亦最桀驁難馴的英國車手健邁斯(Ken Miles) (基斯頓比爾 飾) ，二人以最佳狀態聯手對抗速度極限與人事鬥爭，於1966年法國「勒芒24小時耐力賽」中，挑戰連續多年雄霸冠軍寶座的法拉利車隊。

基斯頓比爾為《極速傳奇：褔特決戰法拉利》喪減70磅。（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》劇照）

高層一個命令而輸掉冠軍

故事由真人真事改編，現實中的英國賽車手健邁斯很傳奇，他生於1918年，少年時就成為引擎製造公司的學徒，是機械工程師出身。曾參與二次世界大戰，當時擔任坦克指揮官，打仗前已經參加過電單車的比賽。

戰後，他開始專注賽車，他曾以自己設計的跑車連續14次贏出SCCA的賽事。加入卡羅雪比的團隊後，他更參與了工程的設計。電影的結局很戲劇性，在1966年的「勒芒24小時耐力賽」中，健邁斯在比賽結束時仍然領先，但因為，但福特的高層Leo Beebe想要一張，福特三架賽車一起越過終點線的宣傳照，所以指示健邁斯行慢一點，允許後兩輛福特追上。

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健邁斯的結局很傷感

原來這段看落荒謬的情節，在現實中的確有發生過，對於汽車廠商來說，這對公關和宣傳很幫助。但最後的賽果，卻因為大會指健邁斯之後的第二輛GT40，是從更遠的地方開始比賽的，因此獲得了第一名，一直領先的健邁斯竟屈居第二。

健邁斯現實中的確與一名叫Mollie的女士結婚，並育有一子Peter Miles，與戲中的描述相同。他在1966年測試原型車時去世時，當時彼得才快要15歲，這段傷感的結局，在戲裡都有還原，相信如果不熟悉健邁斯車手的影迷，對此應該會覺得有點意外。

當年1966年的「勒芒24小時耐力賽」，福特老闆Henry Ford II與車手們合照。（GettyImages）

卡羅雪比1959年賽車事業攀上高峰

而現實中的卡羅雪比就生於1923年，他從小在健康上已出現問題，7歲時確患心臟瓣膜病。卡羅雪比曾在佐治亞理工學院就讀航空工程項目，由於當時發生戰爭，他便加入了美國陸軍航空兵，在第二次世界大戰中擔任飛行教練和試飛員。

在賽車方面，其實卡羅雪比原本只是業餘愛好者，起初參加了一場朋友的賽車才愈來愈有興趣發展下去。直至1959年，贏得法國勒芒24小時耐力賽冠軍，事業攀上高峰，成為他賽車路上的亮點。

卡羅雪比原來好花心

比較有趣的是，他一生之中結過七次婚，最短暫的婚姻只有幾星期。他甚至曾經承認自己在第一段婚姻的後期，儘管那時的他仍然愛着他的第一任妻子，他曾與女演員揚哈里森開始過一場激情澎湃的戀情。多年的不忠最後令他們的婚姻告吹，可見卡羅雪比似乎相當有桃花運，為人都真的幾花心。