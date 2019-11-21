【曼克頓封暴】「黑豹」化身最強刑警　案情複雜難為正邪定分界

「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）主演新片《曼克頓封暴》（21 Bridges）近日上映。今次查特域暫時放下超級英雄身份，化身超強刑警偵查一宗錯綜複雜的毒品案，豈料原來案中有案，孤立無援之下，憑著過人膽識及身手，揪出幕後黑手。

查特域克保斯曼在查案過程中，發現J.K.西蒙斯飾演的警司隱瞞一些重要信息。（《曼克頓封暴》電影劇照）

《曼克頓封暴》由《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟監製，劇情由一宗毒品案展開，8名警察被殺、300公斤可卡因不翼而飛，警司麥肯納（J.K.西蒙斯 飾）急召神探安哲（查特域克保斯曼飾）負責調查，與緝毒組女探員法琦（施安娜米勒飾）齊齊追捕兩名涉案兇手。

施安娜米勒飾演強悍的緝毒組女探員。（《曼克頓封暴》電影劇照）

殺警事大，安哲要求截斷所有交通樞紐並封鎖整個曼克頓區，誓要將兇徒緝拿歸案，但在追捕過程中，安哲發現案情並不簡單，懷疑警方有人想將兇徒滅口，以免內情曝光，究竟安哲最後能否揪出幕後最大黑手？

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《曼克頓封暴》的佈局相當峰迴路轉，未到最後一刻都不知道誰是幕後黑手，而且節奏十分緊湊，由一開場的殺警過程，到最後查特域克保斯曼找出幕後黑手，全程幾乎零悶場。戲中查特域克保斯曼身手不凡，動作場面甚有「黑豹」上身的味道，但未能脫離黑豹的框框，對他來說是否好事呢？