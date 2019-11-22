【獅子山上．影評】枷鎖束縛成障礙　沉迷過去只會一敗塗地

電影《獅子山上》聽名字已經知道是想講獅子山精神，那麼獅子山精神又是甚麼呢？每個人心中的獅子山精神，應該是代表堅毅、不放棄、打不死的精神？但若不幸事情發生在自己身上，你確定仍可以堅持這份精神？
電影《獅子山上》由林德信和衛詩雅主演，故事由真人真事改編。說實話，若不是上司要求去看，大概也不會進場看這一部電影，自己甚至連預告片也未有觀看，內容主要是說什麼？大概只能從戲名猜想。然而在沒有期望進場下，竟造就一個反差，看完後真的要說一句：「哎喲，挺不錯呀。」
雖然下身癱瘓，但他從未放棄要再次爬上獅子山。（《獅子山上》劇照）
電影開始時，已經是林德信騎著電單車唱著《紅日》，他只重覆唱著一句：「命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇 命運就算恐嚇著你做人沒趣味」歌詞似有所指，然後畫面轉到影住一個爬山用的鐵扣，然後一條紅線斷了（要睇到電影結尾才會明白），他就被車撞到下身癱瘓。整個過程其實5分鐘也沒有，電影很快就入正題，節奏明快，長話短說。
林德信接受訪問時，大讚黎志偉好厲害，是位運動員又寫到電影劇本，更找到投資者將自己的經歷拍成電影。（梁碧玲 攝）
電影中林德信聽到自己車禍後受傷，將會下半生終生癱瘓，大部份人聽到都會大受打擊，自暴自棄。然而他並沒有經歷這過程，因為他堅信自己一定能康復，再度站起來。當然，有正面的想法是好事，但現實總會打擊你。林德信在戲中嘗試不同方法，希望能再次站起來，重奪他「包山王」的稱號，無奈一切都徒然。
不過最令他心灰意冷並不是以後站不起來，而是尊嚴的丟掉，試想日後生活要長時間使用尿片，失禁了也會給陌生人白眼，在起居飲食方面連洗澡也要別人幫忙，這樣的生活對他來說是地獄一樣。所以要奪回尊嚴，未必是要取得旁人認同，是對自己的堅持。電影中林德信其實一直在回憶著年青時當運動員的美好成績，不停不停糾纏。回憶是美好，可是這也造成了綁在他身上的枷鎖，幻想總會再一次成為頂級運動員，這種沉迷並非好事，人總得接受現實，不然難受的是你的家人、朋友。這是電影中想帶畀大家的訊息，沉迷過去，只會拖慢你向前的進度。至於綁在大家身上的枷鎖是什麼呢？各人不同，值得大家思考，希望可盡早卸下。
袁禮淋跟朱鑑然在戲中扮演攀石運動員，亦代表林德信的過去。（《獅子山上》劇照）
「靈魂伴侶」的存在可接受？
另外在戲裡，林德信某程度其實是一個渣男，他曾在年青時候曾追求戲中的攀山高手，由袁澧林飾演。當時他已有一段穩定感情，但也繼續追求，在追求過程中袁澧林送了一件攀山扣給他，他也一直好好保留到最後。直至有天袁澧林踢爆他已有女朋友，但大概她也太喜歡對方，故認為喜歡一個人不一定要擁有，大可以做「靈魂伴侶」。對於「靈魂伴侶」來說，電影中表達了是可以什麼也談，了解對方心想法，但並沒有在一起而已。其實感情是很玄，但筆者覺得這樣其實跟出軌沒有分別，只是美化了一件事情。若另一半跟你說有一個「靈魂伴侶」，相信沒有什麼人能接受到吧。
電影中不斷穿插回憶的畫面，交待以前的林德信是一個怎樣的人，而年輕版的是由朱鑑然飾演。回憶畫面他是一名「包山王」，更是一名世界級的攀山者，曾世界排名第八。（梁碧玲攝）
放棄過去的輝煌
真人真事勵志故事，總會有一些情節打動到你，林德信雖然癱瘓，但是殘而不廢完全可以用在他身上。為了不讓自己成為家庭負擔，他選擇腳踏實地去做一名打工仔，不再沉迷過往輝煌的成績，否則只會失去愛錫他的家人，這也令他學會體諒，不再自私只顧著自己。另外，電影叫《獅子山上》，最大的挑戰當然是要成為第一位傷殘人士，成功攀上獅子山，而來到這刻，「靈魂伴侶」袁澧林為他送上的攀山扣便起了很大象徵意義，在攀山過程中他需要放棄這個扣才能繼續順利攀上去，他選擇了放棄這個扣，其實意味著放棄了這一段回憶，同樣作一個終結，是令他成長重要的一步。
要攀上獅子山真係好難。（資料圖片／賴雯心攝）
單計熱血電影，其實《獅子山上》比去年的《逆流大叔》有更深感受，雖然《獅子山上》的娛樂性比不上《逆流大叔》，在歌曲方面也沒有《逆流大叔》般熱血，但若論真實性和戲中帶出的訊息，的確稍勝一籌。癱瘓這個心路歷程，當然不是每個人也會了解，有人會頹廢，有人會積極面對，最後更挑戰成功。「獅子山精神從來不是說出來，是要做出來」這是電影最想大家明白，如果用拳賽來形容這個結局，可能林德信在第一回合，第二回合形勢落後，被對手打到體無完膚時，你會放棄嗎？當然不會，至少要還擊，至少贏得一份搏盡無悔的感覺！
題外話，其實電影不斷諷刺香港的醫療制度和香港做職業運動員是一件很難得到支持的事情。（YouTube截圖)