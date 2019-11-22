【獅子山上．影評】枷鎖束縛成障礙　沉迷過去只會一敗塗地

電影《獅子山上》聽名字已經知道是想講獅子山精神，那麼獅子山精神又是甚麼呢？每個人心中的獅子山精神，應該是代表堅毅、不放棄、打不死的精神？但若不幸事情發生在自己身上，你確定仍可以堅持這份精神？

電影《獅子山上》由林德信和衛詩雅主演，故事由真人真事改編。說實話，若不是上司要求去看，大概也不會進場看這一部電影，自己甚至連預告片也未有觀看，內容主要是說什麼？大概只能從戲名猜想。然而在沒有期望進場下，竟造就一個反差，看完後真的要說一句：「哎喲，挺不錯呀。」

雖然下身癱瘓，但他從未放棄要再次爬上獅子山。（《獅子山上》劇照）

電影開始時，已經是林德信騎著電單車唱著《紅日》，他只重覆唱著一句：「命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇 命運就算恐嚇著你做人沒趣味」歌詞似有所指，然後畫面轉到影住一個爬山用的鐵扣，然後一條紅線斷了（要睇到電影結尾才會明白），他就被車撞到下身癱瘓。整個過程其實5分鐘也沒有，電影很快就入正題，節奏明快，長話短說。

林德信接受訪問時，大讚黎志偉好厲害，是位運動員又寫到電影劇本，更找到投資者將自己的經歷拍成電影。（梁碧玲 攝）

電影中林德信聽到自己車禍後受傷，將會下半生終生癱瘓，大部份人聽到都會大受打擊，自暴自棄。然而他並沒有經歷這過程，因為他堅信自己一定能康復，再度站起來。當然，有正面的想法是好事，但現實總會打擊你。林德信在戲中嘗試不同方法，希望能再次站起來，重奪他「包山王」的稱號，無奈一切都徒然。

不過最令他心灰意冷並不是以後站不起來，而是尊嚴的丟掉，試想日後生活要長時間使用尿片，失禁了也會給陌生人白眼，在起居飲食方面連洗澡也要別人幫忙，這樣的生活對他來說是地獄一樣。所以要奪回尊嚴，未必是要取得旁人認同，是對自己的堅持。電影中林德信其實一直在回憶著年青時當運動員的美好成績，不停不停糾纏。回憶是美好，可是這也造成了綁在他身上的枷鎖，幻想總會再一次成為頂級運動員，這種沉迷並非好事，人總得接受現實，不然難受的是你的家人、朋友。這是電影中想帶畀大家的訊息，沉迷過去，只會拖慢你向前的進度。至於綁在大家身上的枷鎖是什麼呢？各人不同，值得大家思考，希望可盡早卸下。

袁禮淋跟朱鑑然在戲中扮演攀石運動員，亦代表林德信的過去。（《獅子山上》劇照）

「靈魂伴侶」的存在可接受？

另外在戲裡，林德信某程度其實是一個渣男，他曾在年青時候曾追求戲中的攀山高手，由袁澧林飾演。當時他已有一段穩定感情，但也繼續追求，在追求過程中袁澧林送了一件攀山扣給他，他也一直好好保留到最後。直至有天袁澧林踢爆他已有女朋友，但大概她也太喜歡對方，故認為喜歡一個人不一定要擁有，大可以做「靈魂伴侶」。對於「靈魂伴侶」來說，電影中表達了是可以什麼也談，了解對方心想法，但並沒有在一起而已。其實感情是很玄，但筆者覺得這樣其實跟出軌沒有分別，只是美化了一件事情。若另一半跟你說有一個「靈魂伴侶」，相信沒有什麼人能接受到吧。

電影中不斷穿插回憶的畫面，交待以前的林德信是一個怎樣的人，而年輕版的是由朱鑑然飾演。回憶畫面他是一名「包山王」，更是一名世界級的攀山者，曾世界排名第八。（梁碧玲攝）

放棄過去的輝煌

真人真事勵志故事，總會有一些情節打動到你，林德信雖然癱瘓，但是殘而不廢完全可以用在他身上。為了不讓自己成為家庭負擔，他選擇腳踏實地去做一名打工仔，不再沉迷過往輝煌的成績，否則只會失去愛錫他的家人，這也令他學會體諒，不再自私只顧著自己。另外，電影叫《獅子山上》，最大的挑戰當然是要成為第一位傷殘人士，成功攀上獅子山，而來到這刻，「靈魂伴侶」袁澧林為他送上的攀山扣便起了很大象徵意義，在攀山過程中他需要放棄這個扣才能繼續順利攀上去，他選擇了放棄這個扣，其實意味著放棄了這一段回憶，同樣作一個終結，是令他成長重要的一步。

+ 3 + 2

要攀上獅子山真係好難。（資料圖片／賴雯心攝）

單計熱血電影，其實《獅子山上》比去年的《逆流大叔》有更深感受，雖然《獅子山上》的娛樂性比不上《逆流大叔》，在歌曲方面也沒有《逆流大叔》般熱血，但若論真實性和戲中帶出的訊息，的確稍勝一籌。癱瘓這個心路歷程，當然不是每個人也會了解，有人會頹廢，有人會積極面對，最後更挑戰成功。「獅子山精神從來不是說出來，是要做出來」這是電影最想大家明白，如果用拳賽來形容這個結局，可能林德信在第一回合，第二回合形勢落後，被對手打到體無完膚時，你會放棄嗎？當然不會，至少要還擊，至少贏得一份搏盡無悔的感覺！