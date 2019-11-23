【金馬獎2019】《叔叔》太保失落男主角　19年前曾勇奪最佳男配

第56屆金馬獎，有兩部香港電影入圍，其中包括由袁富華、太保（張嘉年）主演的《叔叔》，飾演一對男同志，更一同入圍最佳男主角。一部《翠絲》令大家認識了袁富華這位好演員。至於太保，其實大家都一直認識他，因為早在80年代，經常在港產片出現，你一定有看過他的演出。

太保在《叔叔》入面，飾演一位男同志。（《叔叔》預告截圖）

香港出生的太保，1歲便去到台灣定居，讀到小學畢業又回到香港。當年同學仔用廣東話叫他做「台保」，即是來自台灣的古惑仔，由於口音問題，就變成後來的「太保」。後來他到電影圈發展，經常在港產動作片登場，特別是成龍、洪金寶作品，多擔任配角，有時甚至是歹角，以風趣幽默見稱。

不難在港產片中發現太保的蹤影。（影片截圖）

太保是已故演員及導演午馬的徒弟，18歲那年跟隨他投身影圈，當時先在邵氏擔任幕後，一跟便40多年。他曾經在訪問說過非常感激這位恩師，當年還跟他開玩笑，說他長得醜索性跟著他學做導演，後來才有機會轉做演員。這位恩師最令他難忘是沒有架子沒有脾氣，非常照顧他。

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今次《叔叔》並非太保首次候選金馬，早在1989年李修賢電影《公僕》中，擔任道友成一角大獲好評，同時入圍第21屆金馬獎與第4屆香港金像獎最佳男配角獎，可惜落選。到2000年，終於以《運轉手之戀》獲得第37屆金馬獎最佳男配角和第三屆臺北電影節商業類最佳男配角獎，獲得業界認同。