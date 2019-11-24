【金雞獎】歐陽娜娜紅氈寫真靚到上熱搜　無P圖相被網民嘲似丫環

內地金雞獎與台灣金馬獎同樣於昨晚（23日）舉行，前者明顯較星光熠熠，不少來自台灣的藝人亦選擇現身金雞獎。 當中包括出任表演嘉賓的歐陽娜娜，她穿上紅酒紅色露肩長裙現身，典禮前於海邊拍了一輯寫真，獲激讚仙氣爆燈、美到讓人窒息，可是沒有修圖的紅地氈現場照，卻將這位仙女打落凡間，仙氣大減似足丫環，真係咁誇張？

呢套寫真靚到震驚14億網民。（微博圖片）

點擊下圖睇睇歐陽娜娜靚成點

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歐陽娜娜昨日選穿Valentino酒紅色薄紗展裙，小露香肩又讓美腿若隱若現，性感之餘仙氣爆燈，攝影師崔峻超在典禮前為她在海邊拍攝了一輯寫真，獲網民一致激讚，連迪麗熱巴、楊冪、劉詩詩及趙麗穎的粉絲，都紗紗要求偶像與這位攝影師合作，甚至登上微博熱搜。

另一套表演禮服都好靚

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去到紅地氈現場，左邊嘅鄭愷同中間嘅歐陽娜娜，被網民嘲笑似右手邊關曉彤嘅保標同丫環，事關關曉彤太靚太高貴。（視覺中國）

不過，網民發現歐陽娜娜以同一造型登上紅地氈，無P圖之下由仙女變返做凡人，站在穿上Deep V白色禮服、身材高挑的關曉彤旁邊頓時仙氣大減，更遭網民戲稱似「跟在正宮娘娘後面的丫環」，質疑攝影師幫歐陽娜娜「P太多」。

攝影師亦上載了歐陽娜娜穿上表演禮服的寫真，風格較冷艷及成熟，同樣獲得大批網民稱讚。