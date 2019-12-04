《我的超豪男友》荷里活新竉Awkwafina　無故惹內地網民圍攻！

現年31歲的華裔女星奧卡菲娜（Awkwafina），因為演出《盜海豪情：8美千嬌》以及《我的超豪男友》在荷里活打響一定知名度。 不過，她早前宣傳新片《別告訴她》時，就因為長相而被網民毫不留情地狂罵，以粗俗的言語狠批，甚麼「嘔」、「惡」、「滾」、「呸」等侮辱的字眼都通通出齊。

在《我的超豪男友》大放笑彈，讓觀眾印象深刻。（《我的超豪男友》劇照）

香港01主辦《01最賞睇娛樂大獎》入圍名單出爐啦！「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等通通上榜！立即進入投票專頁投選五大娛樂新聞獎兼參加勁抽雙重獎，超過70萬元豐富獎品等你抽，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等，仲有01積分等你換唔同禮品！

奧卡菲娜出道拍戲之前是一個Rapper，2012年她推出一首歌曲《My vag》，描述外界對亞洲女性刻板印象，歌曲在網上爆紅。直至2016年，她才開始拍戲。在2018年的《盜海豪情：8美千嬌》中，她飾演一個幽默感十足的扒手。在《我的超豪男友》中，她扮演一位搞怪又深情的新加坡「富二代」，同樣以搞笑的形象在大銀幕上大放笑彈。

現年31歲的華裔女星奧卡菲娜（Awkwafina），早前宣傳新片時遭惡意批評。（Awkwafina/ig圖片）

瘋狂被內地網民洗版式批評

奧卡菲娜（Awkwafina），原名林家珍，出生自紐約，父親是個華裔美國人，母親是韓國人，她的曾祖父1940年代，就從中國移民到美國經營粵菜餐廳。奧卡菲娜的媽媽在她4歲時就離世，所以她自小就由祖母照顧。

雖然她的名氣急升，在荷里活參與作品也愈來愈多，似乎為華裔演員增光，但結果卻令人很意外，她不是因為演技、歌喉，而是只因她的長相不夠美，就瘋狂被內地網民洗版式批評。

《別告訴她》在海外上映後，大獲好評。（《別告訴她》劇照）

新戲在海外大獲好評 在內地上映卻遇阻滯

今年奧卡菲娜擔正主演一部《別告訴她》，電影大獲好評，在海外上映後在各大影評網都得到很多的分數，在北美高口碑高，甚至有指電影有機會提名今年的奧斯卡。奧卡菲娜在戲中的演出也得到肯定，外媒更讚她演得觸動人心，很有感染力。

+ 7 + 6 + 5

網民：「比村口大媽還要醜」

但《別告訴她》在國內市場的表現就相當不理想，據知，預售票房只有35萬，原定會在今年11月22日在內地上映，但後來因為片方因為種種原因，撤檔並延期上映。同時，在奧卡菲娜宣傳新戲《別告訴她》的專訪短片，她就得到了排山倒海的負評，有網友批評她，「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」、諷刺她比村口大媽還要醜，留言中夾雜極多「要嘔了」、「太噁心」、甚至叫她「滾開」的字眼，非常侮辱。

奧卡菲娜（Awkwafina），因為演出《盜海豪情：8美千嬌》，而廣受大家認識。（《盜海豪情：8美千嬌》劇照）

有人指奧卡菲娜太醜 不能代表中國人

可怕的是，一大堆的負評並不是因為她的演技而作出批評，單單是因為她的長相不夠美就被圍插被攻擊。但說真的，奧卡菲娜相信只是樣子比較平凡，那麼她在電影中演出一般的亞裔的女生角色，實沒甚不妥。但有網民就話，無論電影好看與否，他們都不會去看，甚至直指奧卡菲娜太醜，不能代表中國人，覺得她影衰華裔的演員。

在奧卡菲娜宣傳新戲《別告訴她》的專訪短片，她就得到了排山倒海的負評，有網友批評她，「長得醜」、「高顴骨、大餅臉、小眼睛」等等。（網上圖片）

《別告訴她》是奧卡菲娜首次擔任主演的作品，戲中8成都是中文對白，講述亞裔女孩比莉（奧卡菲娜飾演），從紐約回去中國長春探望祖母，但原來祖母身患絕症，家人都希望隱瞞她的病情，但在西方長大的比莉卻不是這樣想，故事談東西方不同的價值觀。

而現實中，在美國長大的奧卡菲娜也表示她對這角色的體會很深，一來她是在西方社會成長，二來她與祖母的感情也很深，所以她演出這角色相信是最適合的人選。

+ 8 + 7 + 6

曾有不少華裔演員被狠批外貌

她的演技和表現是有目共睹的，今年獲外國雜誌《Variety》評選為「2019年度女性力量」，也有外媒大膽推測，她的下一個提名就是奧斯卡。但想不到，奧卡菲娜竟單單只是因為外表，就如此被狠批，不少網民更特別走到宣傳《別告訴她》的短片留言鬧爆。

其實多年來，不少華裔演員都曾經因為外表被攻擊，例如今年獲得金球獎最佳女主角的吳珊卓，也同樣被狠批外貌，封她是「女版林永健」；曾經在《哈利波特》系列電影中，飾演哈利波特的初戀女友張秋的英國華裔女演員梁佩詩，當年也被網民圍插，批評她樣子不美和體型較胖。