【007生死有時】占士邦大戰Freddie？　影帝雷米馬利克爛面登場

作為丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一部007電影《007︰生死有時》（007 No Time To Die），大家都非常期待，好想睇下故事、埸面、動作仲可以玩到咩景況。

第6次擔任占士邦，算是一個紀錄。（《007生死有時》預告截圖）

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

一嚟就俾個驚險場面大家睇。（《007生死有時》預告截圖）

故事同真人一樣，踏入退休階段。當占士邦正在牙買加過住退休生活時，他的中央情報局朋友前來要求協助，希望出手拯救一名被綁架的科學家，當然講就易，落到場往往比預期更危險，仲出現一個擁有先進武器的神秘反派現身。

We will We will Rock You！（《007生死有時》預告截圖）

+ 2

電影開拍得波折重重，首先Daniel好想轉戲路，本身都唔多想演落去，2016年10月先落實回歸，仲賣口乖︰「我已擁有世上最好的工作︰演占士邦！」主角埋位，大反派都要有咁上下。直到2018年12月，電影公司便公布出爐影帝雷米馬利克會擔任今次反派一角。睇中佢，當然是因為他憑電影《波希米亞狂想曲》飾演Freddie Mercury有出色表現有關。

首預告中，雷米馬利克全程都戴住面具，直至最後一幕終於露出其爛面造型，非常震撼。不過其Freddie的形象太深入民心，硬係覺得佢仲係轉身會唱歌咁。