【返校】港女蔡思韵苦練台式國語贏角色　「本身是試鏡女主角」

台灣電影《返校》在金馬獎上橫掃5個獎項，票房更累創高峰。電影今個星期在香港上畫，一股惹人有感而發的「白色恐怖」，令電影添上一份共鳴。 其實電影跟港人更有連繫的，是有位香港演員參與演出，她就是在戲中飾演「禁書會」的慇老師，亦即是在ViuTV劇集《短暫的婚姻》中跟陳奕迅（Eason）相濡以沫的蔡思韵（Cecilia）。一口流利的台式國語，令她贏得這個角色，到底這口「台妹腔」是怎樣煉成的？

蔡思韵卸下成熟妝扮，其實都可以好少女。（葉志明 攝）

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練得一口台妹腔

知道有香港人參與演出，最想知是為甚麼會被選中，一口港式國語不會令角色出神嗎？到入場睇戲，發覺Cecilia的國語好標準，而是是標準台式的溫柔，聽得舒服。「畢竟我在台灣生活了6年，我不是刻意模仿，讀戲劇系要演舞台劇，需要不停講普通話，生活上都要你不停講，在不停練習下便有進步。」

是心理作用或是聲音牽動，初見Cecilia樣子確有幾分「台妹」感覺，還要屬文青系，只是一轉廣東話，那種撒嬌味就減了6、7度。「在香港跟大家說普通話，會感到很不習慣，在台灣大家都是以這種語調說話，你不會覺得尷尬。」Cecilia覺得兩地說話方式最大分別是香港人說話比較急促，台灣人節奏會慢一點，沒那麼緊張。

蔡思韵本身是面試女主角，不過成熟味令她贏了老師一角。（《返校》劇照）

「老住來擺」的可愛

第一次接觸Cecilia是劇集《短暫的婚姻》，一位帶住小朋友的媽媽，角色上跟陳奕迅有了感情。來到今次《返校》，她原先是試鏡女主角王淨的女學生角色，但結果又是來個「越級」挑戰，演老師。「可能我外表比較成熟，個子又高，女主角需要嬌小一點。最後劇組跟我說比較適合演老師一角，所以我是沒有特別去試老師戲份，他們都相當信任我。」

人人求年輕，但其實人長得成熟都有好處，好似Cecilia這樣，廿多歲就贏到老師一角，而且演得甚有說服力。「因為我個子高外表似會成熟點，所以在十多歲時大家已猜我有廿歲，到我現在廿多歲……唉，我不想講下去……」

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唔好氣餒，古語有云「老住來擺」，即是一早老定，到老時也不太覺，有種輸前贏後的感覺。「我都算是『老住來擺』的，希望30歲40歲我都是這個樣子，有些人樣子太「邀虔」（台語），即是太幼嫩，到你30幾40歲樣子望落仍很年輕會欠說服力，覺得你談吐很小朋友，也不是好事。」