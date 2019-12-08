【返校．影評】反思情節太畫出腸　金馬大熱過譽流於情感宣洩

一套電影帶出訊息，而又令你有所感受和反思，已經是一套成功的電影。《返校》上畫引起的輿論，甚至標籤做抗爭電影，足已証明它是一套成功的電影，只是，挾住今屆金馬獎最多提名的作品之名上畫，自然有更高期望，可是直白都要說句，有點過譽了。

1. 女主角王淨21歲之齡憑《返校》聲明大噪入圍最佳女主角，其氣質演出確是電影令人最驚喜地方。（《返校》劇照）

《返校》背景發生於六十年代，正值台灣戒嚴時期，政府限制人民言論思想，許多書藉亦被列為禁書，更嚴格審查學生及教師有否私下傳閱書藉，或意圖發表政治言論。劇情講述一間叫翠華中學的校園裡，男主角魏仲庭是校內秘密讀書會的成員，暗中抄寫禁書，某夜，魏跟另一神秘女學生方芮欣於夢中驚醒，發現被困校內。他們在無人的陰森校舍中，揭發讀書會已被政府查封，更有邪靈穿梭校園，二人逐步揭發駭人真相……

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電影借翠華中華作為戲中重要符號，將這間被拆毀、被遺棄的學校，象徵住人民逐潮遺忘，那段維持將近40年的台灣戒嚴歷史。導演勸勉觀眾切勿忘記台灣今日擁有一切的民主自由，全部都是前人努力爭取，現在擁有的並非必然，時間愈久，這段歷史悲劇在腦海中逐漸褪色，漸漸由你害怕忘記變成真的忘記，正如電影宣傳提及最多的台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」過多20年，甚至30年，後人擁有的享樂愈多，自由愈多，就會覺得自由是理所當然。

這個訊息對於經過這半年抗爭的香港人，感受尤其深，很多人都以為今日身處的社會已經非常自由，然而沒有察覺這些看來唾手可得的東西，正逐漸消失，導演開宗明義這是一部「致自由」的電影，香港觀眾更加對號入座。然而，有感受有反思，這部作品還是有點過譽。

2. 導演徐漢強憑電影獲得金馬獎最佳新導演，筆者未看其餘入圍者作品，但導演技巧未算一鳴驚人，比起前幾屆新導演得主，表現稍遜。（《返校》劇照）

電影雖以跳線剪接敍述故事，不過並無礙觀眾了解劇情，反而要批評是電影拍得不夠感染力，劇本裡面人物追求自由的決心，描寫略為直白，就是無論對白還是劇情鋪排都「畫公仔畫出腸」，生怕觀眾看不明，劇情推進乏力，要靠的是觀眾本身對現身社會和過往戒嚴歷史認知去投入，才有特別深的感受。而當我跳出自身對香港近半年環境的感受去看，就發現角色追求的崇高理念，其動機不足令人感動。

至於，若抱恐怖片心態入場的觀眾，也許會失望，事實上導演所運用的嚇人技巧一般，始終作品以劇情及其訊息為主，此等方面筆者就不贅去批評。電影入圍12項金馬獎，無奈觀後感與期望有落差，筆者當然明白，出現此情況，全因今年沒有內地電影報名參與，自然大大增加了其他作品入圍各個獎項的機會。雖然如此，《返校》還是有令人驚喜的地方，女主角王淨演齡尚淺但表演不俗，外表清新可人，不負台灣盛產氣質女演員之名，是未來值得關注的新演員。

3. 電影主題切合香港人近半年的抗爭心情，自然找到相應符號及訊息，然而筆者覺得劇情太過直白，未夠感染力。（《返校》劇照）

觀乎《返校》優先場反應，加上戲中主題，電影應該會在香港取得不錯成績，但若以抗爭電影角度去評論，筆者覺得作品始終有點造作。相比起幾個月前上畫同樣被輿論捧為做抗爭電影的《天氣之子》，此作借環境氣候變化帶出抗爭主題，反而技巧上更為高章，比《返校》的直白來得自然。其實說作品是抗爭電影都只是大家入場觀影的藉口，想起之前跟朋友在臉書討論電影時就說過一句， 「如果睇《返校》會動容的話，咁點解唔將呢份情緒放去現實嘅抗爭運動呢？」付錢入場，然後散場時喊兩喊，心裡嗌句口號，網上呼籲一下，情緒找到出口，但，這並非叫「抗爭」。