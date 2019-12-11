【復仇母親】李英愛罕有公開11歲童年照　網民大讚係凍齡美魔女

李英愛相隔14年再度回歸大銀幕，主演新戲《復仇母親》，飾演一位瀕臨崩潰邊緣的母親，誓要尋回被擄走的兒子。 為了演出一位飽受煎熬、憔悴的媽媽，李英愛甚至素顏上陣都冇有怕。最近，她在社交平台分享自己11歲時的照片，網民都大讚她由細靚到大，樣子一點也沒有變，很有氣質。

2003年憑韓劇《大長今》紅遍亞洲的李英愛，自從2009年結婚後，她便開始減少幕前演出，主要專注在照顧家庭。（《大長今》劇照）

趁孩子已入讀小學 李英愛決定復出

2003年憑韓劇《大長今》紅遍亞洲的李英愛，眨下眼已經48歲。自從2009年結婚後，她便開始減少幕前演出，專注力都放在家庭方面。而一對龍鳳胎都快將9歲，已經入讀小學，於是李英愛就覺得這時是復出的最好時機，接到《復仇母親》這個劇本後更令她立即答應接拍。

李英愛在新戲《復仇母親》，飾演一位瀕臨崩潰邊緣的母親，甚至以素顏上陣。（《復仇母親》劇照）

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《復仇母親》講述李英愛飾演的靜妍，是一位母親，即使兒子已經失蹤六年，但作為母親她仍未放棄。在接到一通目擊兒子身影的電話後，她隻身去到一個陌生的漁村，希望尋回失散多年的兒子。奈何冷血的村民聯手魔警，想把孩子留下當生財工具，將她拒諸於門外。母親靜妍唯有在雷雨交加的晚上，以極端手段再闖虎穴。

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11歲靚樣罕有曝光

李英愛在戲中演出憔悴的媽媽，不惜素顏上陣，經常披頭散髮，但李英愛就話這樣反而令她更易投入角色，也不介意讓大家看到她臉上歲月的痕跡。

不過其實李英愛是圈中出名的凍齡美女，又怎會害怕素顏示人。最近，李英愛在網上公開自己的童年照，可見她在11歲的時候已經很清秀，女神更留言指：「好像是11歲的照片，時間太久記不太清楚了，能看出來是我麼？」

點撃即睇李英愛靚樣：

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大批網民讚李英愛真的由細靚到大，樣子沒有轉變很多，就算現在年近半百，又是兩個孩子之母，但身材和美貌完全沒有走樣，紛紛都表示要向這位美魔女請教保養的心得。