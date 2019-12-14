【星戰9】主角黛絲烈尼試鏡片曝光　一場慘被虐打戲獲激讚贏角色

無論你是否《星球大戰》的影迷，新作《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）作為天行者系列的終章，已讓大家很期待。 除了故事情節吸引影迷繼續追看，飾演Rey的女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）的演出也是相當令人著迷，在戲中經常以近乎素顏的樣子示人，私下原來更有魅力。近日，有指這部電影同時會是黛絲在《星際大戰》中的最後一場演出，黛絲也有親身回應。

新作《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）作為天行者系列的終章，未上映已叫影迷很期待。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

《星球大戰：天行者崛起》是系列的第9集，後傳三部曲的最後一部，可說是《星球大戰》版的「終局之戰」。電影由JJ 艾布斯（JJ Abrams）回歸掌舵，以天行者家族的世紀結局為主線，新世代力量隨之崛起，爆發正邪終極大戰。

而飾演Rey的女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）是一個擁有強大原力的拾荒少女，一直希望尋找父母身份，投身反抗軍，跟天行者學習使用原力，與Kylo Ren有特別的心靈聯系。

女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）自2015年開始在《星球大戰：原力覺醒》中飾演Rey。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

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有指《星球大戰：天行者崛起》將會是黛絲在《星球大戰》的最後演出，她在接受外媒訪問時就親自回應。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

今集係黛絲在《星球大戰》的最後演出

最近，有指《星球大戰：天行者崛起》將會是黛絲在《星球大戰》的最後演出，她在接受外媒訪問時就透露，她為故事在這裡完結感到很不捨，「但我覺這個故事，由編劇Chris與導演J·J·已經完成了一個為系列畫上一個完美的句號，感覺是最適合的時間跟大家道別。」雖然她為此感到傷感，但她卻覺得是很合適的時機。不過，黛絲之後都補充指如果有機會，她是很樂意回歸的。

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當年點樣揮低一眾大星贏得角色

現年27歲的黛絲，自從2015年開始在《星球大戰：原力覺醒》中飾演女主角Rey而在全球爆紅。在獲得新一代「星戰女」這個角色之前，由於當年她只有拍過幾次短片演出的經驗，所以當時也曾引起廣大討論，到底她能否勝任擔當女主角。

在獲得新一代「星戰女」這個角色之前，黛絲在拍戲方面沒有經驗。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

據知，當年不少荷里活巨星都渴望加入《星球大戰》電影系列，女主角一席也是極大競爭，「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、莎蓮活莉（Shailene Woodley）等都有份爭過演「星戰女」但也都落選了。

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全靠這場戲打動導演

而原來黛絲能夠獲得這個角色，是全靠當年試鏡時的一場戲，黛絲需要即場演出一場被毆打、虐待的戲，在選角時的試鏡片段可見，黛絲很快就投入情緒，表情、流淚都很到位。而據知，正正是這場戲，打動了導演JJ艾布斯，令她得到了這個重要角色。

雖然在戲中，黛絲經常以超淡妝、甚至素顏的形象示人，但外貌仍然是很漂亮又耐看。而其實私下她的打扮也很時尚，五官深邃、輪廓突出的她無論長髮定短髮都能駕馭，加上甜美的笑容，難怪在全球也受不少粉絲喜愛。

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