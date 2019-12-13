郭富城回想拍《殺人犯》最難抽離　「現在聽女兒叫聲爸爸就抽到」

電影金像獎及兩屆金馬獎影帝郭富城，今日（13日）出席香港電影評論學會舉行的《「不正常」角色的演、練、變》座談會，城城表示自己過往拍過不少深層、陰暗的角色，但他現時原來最想拍笑片，而有了家室之後，原來對他演戲方面都更有幫助。

郭富城出席香港電影評論學會舉行的「『不正常』角色的演、練、變」座談會，他表示自己就似圖書館，觀眾有甚麼想問我，我就把自己知道的、遇過的問題跟大家分享。（葉志明 攝）

「有段時間冇咗郭富城呢個人」

郭富城在出席座談會前接受訪問，講到在2009年上映的電影《殺人犯》中，飾演一個妻子被殺，陷入心理崩潰，走火入魔的角色，他透露當時拍完戲的確有情緒問題，事源入戲很深，「因為拍戲真的要好投入，好代入那個角色，那段時間其實不會有郭富城這個人。」他又憶述，「當時試過拍攝後，睡覺夢到自己真的像殺了人，睡醒會想條屍埋了在哪裡呢？」

郭富城透過其實最想拍喜劇，自爆幾有喜感，希望未來有機會拍攝笑片。（葉志明 攝）

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自覺有喜感想拍喜劇

提到多年來演過這麼多深層次角色，城城透露自己甚麼角色都想試，更特別想拍喜劇。「其實我性格都幾好笑，不過演員有時候好被動，可能當我接到較多劇情片，我便看看哪份劇本、哪個角色最想演就去演。加上，香港有幾多個星爺（周星馳）？香港不是真的有很多喜劇，如果將來有機會都好想拍。」

女兒一聲令下即抽離角色

自從有了家庭後，城城就話在片場開完工，一定不會把情緒帶回家，現在一入到屋就很開心，因為聽到女兒叫一聲爸爸，已經感覺很甜，比以前更方便他抽離人物角色。