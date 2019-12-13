【殺人犯】童星譚真一驚喜現身座談會　郭富城：後悔揀咗佢演！

郭富城今日（13日）出席香港電影評論學會舉行的《「不正常」角色的演、練、變》座談會，分享他過往在《三岔口》、 《父子》、《殺人犯》和《踏血尋梅》等作品中，飾演較深層次角色時的點滴。座談會結束前更迎來特別嘉賓，當年在《殺人犯》中飾演郭富城仔仔的譚真一驚喜現身，仔大十八變，今次真係變到連「爸爸」都話唔認得。

郭富城出席香港電影評論學會舉行的《「不正常」角色的演、練、變》座談會，分享他過往在《三岔口》、 《父子》、《殺人犯》和《踏血尋梅》等作品中，揣摩、投入角色等的心路歷程。 （葉志明 攝）

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城城表示他喜愛透過賽車運動，去幫助他抽離角色。因為賽車時他不用想其他事物，腦袋可以放空。（葉志明 攝）

賽車助減壓

金像獎及兩屆金馬獎影帝郭富城，多年來拍過不少電影，經常演繹瀕臨思覺邊緣的角色，例如在《三岔口》受女友無故失蹤打擊的警探、在《父子》演繹面對妻子和兒子的心理掙扎、在《殺人犯》妻子被殺更令他陷入崩潰，走火入魔的境地。

他在座談會中，城城分享當年拍攝這些角色時，需要全情投入才可代入角色，完全要放下自己，所以拍攝後難免會有些難以抽難的感覺，「我會靠賽車運動，去幫助自己減壓，因為賽車時我是不用想其他事情，腦袋可以放空。」這樣拍攝時的壓力有多大，城城也能將情緒釋放。

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譚真一︰「你記得我嗎？」

要數郭富城演過的經典，2009年上映的《殺人犯》一定有份。有睇過戲的都一定記得城城和仔仔 （譚真一 飾）的火花，當年仔仔一句︰「我又諗起你老婆喇！」更成為經典。去到座談會尾聲開放問答環節，大會就迎來特別嘉賓，譚真一突然舉手問問題，全場哄動！他更風趣地講一句︰「不知道你記得我嗎？我就是剛開場時你想整死的乞兒仔。」當年的童星驚喜現身，令在場觀眾為之驚喜。

譚真一以特別嘉賓現身，成為全晚高潮。（劉希彤 攝）

分享《殺人犯》一個遺憾

城城憶述當年揀真一演出仔仔這角色，事隔多年，其實是有點後悔，「當年點解會選他？因為他夠古怪，媽媽給他一篇稿，轉個頭他便背熟了，隨後媽媽就請他食雲吞麵作獎勵。」於是，他們便決定選真一成為演員，「可惜的是真一當年只有四至五歲，外表真的非常可愛，一個說話這麼可愛的小朋友，根本無辦法演到似一個四十歲的人，加上當年又沒有CG協助，不可以將他的眼神變得兇狠，是有點遺憾。」城城笑言套戲都這麼多年，好的可以講，遺憾的都可以跟大家分享。

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跟同學仔一齊惡搞戲中對白

而真一事後接受《香港01》訪問時，就表示當年拍《殺人犯》時好細個，很多細節都未必記得。而多年來雖然有不少朋友惡搞他在戲中的對白，但都已習慣了，有時更會玩埋一份。他更透露自己多年來的一個秘密︰「其實咁多年來，我都沒有完整看過《殺人犯》全套戲，一來覺得有點害怕，二來看回自己兒時演出，都會感到尷尬。直至剛才座談會播放片段才正式重溫。」真一現時就讀中五，近年較少參與幕前，但直言如果獲邀，都會來者不拒，有興趣參與。