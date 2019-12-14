【復仇母親】李英愛多年來慈母心行善　曾承諾供養一名孤兒到大學

李英愛闊別影壇14年，這部產後復出之作《復仇母親》（Bring Me Home），在韓國引起迴響。 要重拾演戲的感覺，對李英愛來說不難，但今次角色要她演一個因為兒子走失，終日自責並設法彌補的媽媽，就是一次現實與電影角色交錯。其實李英愛未當媽媽時，已經對關於孩童的慈善活動特別關注，亦會大力支持。

戲中為尋子，不惜隻身到險地。（《復仇母親》劇照）

大長今瘋潮

一部《JSA安全地帶》（2000），令李英愛開始備受香港人認識，到2003年的劇集《大長今》，就令韓風由年輕人潮流帶動到爸爸媽媽輩都愛上，正式展開一次全面的韓流襲港。李英愛在2009年結婚後誕下一對龍鳳胎，自此就很少出現在幕前，數到電影，上部作品更加是2005年的《親切的金子》，該片亦令她獲得青龍獎影后。14年後，李英愛憑《復仇母親》（Bring Me Home）回歸大銀幕，為尋找失蹤6年的兒子，踏上一條與死亡並行的復仇之路。

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已為人母的李英愛，要飾演一名失職的媽媽，是有種難以想像的痛，她演後亦有一番體會︰「現在我是一位真正的母親，能深切感受到情感上的痛苦，失去孩子的心情與自責，背負非常複雜的情感。」其實未做媽媽前，李英愛都一直母愛滿瀉，愛行善的她特別關注一些跟兒童有關的活動，對下一代有著無限的憧憬。

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當年李英愛親自為自己命名的「李英愛小學」主持揭幕禮。（影片截圖）

慈母心行善

早在1997年，她便到非洲埃塞俄比亞，擔任親善大使體會非洲兒童的貧困和疾病，同年又再到印度貧民區拍攝公益節目，將過程出版書籍《最特別的愛》，收入全數捐給慈善單位。



或許是愛顧小朋友之心人人皆見，2004年她被任命為聯合國兒童基金會親善大使，自那時起，便積極參與更多關於兒童的慈善活動，而且她貫徹低調作風，曾捐贈多筆善款去建學校及醫院，而最廣為人知是2006年，就因捐贈予中國浙江省淳安縣浪川鄉七堡小學，該學校更名為李英愛小學。

+ 3 + 2

另一轟動全韓的事件，發生在2014年2月，一對懷有身孕，來自台灣的夫妻，前往韓國旅遊，但太太意外早產，經過4個月的悉心照料下，女嬰總算健康地活下來，但高達100萬港元的醫療費就令這對夫妻難以承擔，極度困擾，要在當地發起募捐，最後被李英愛得知，主動提出協助其醫療費用，更親往醫院探望女嬰。

雖然當事人來自台灣，但李英愛都伸出援手，解決其醫療費。（網上圖片）

承諾助養到大學畢業

2017年，韓國某發生一宗軍事意外，一名士兵在操作K9型雷霆自行榴彈砲射擊訓練時殉職，當時李英愛已經為殉職及受傷的士兵及家人送上慰問金，但當她得知殉職士兵遺下一名得18個月大的兒子時，已為人母的李英愛立即表示，日後會繼續通過基金資助這名孩子，為他支付全額學費，直到孩子大學畢業。