【白頭山：火山浩劫】三大型男同場較量　馬東石憑咩最受女人歡迎

韓國年度壓軸鉅獻《白頭山：火山浩劫》，由《與神同行》導演金容華監製領軍，再配以強勁陣容河正宇、馬東石、李炳憲、裴秀智及田慧振，加上全面升級的電腦特技，似乎要再次挑戰荷里活特技。 （電影將於12月24日有優先場，2020年1月1日正式上映）

兩大型男輸畀馬東石，唔知有冇唔開心？（《白頭山：火山浩劫》劇照）

電影有河正宇、馬東石及李炳憲演出，三大型男同場，難免予人比較，到底邊個受歡迎啲？而決勝負就由戲中兩位女主角秀智和田慧振話事。結果因為兩位跟馬東石最多對手戲，兩位都似乎勁冧馬大叔，對他有讚冇彈，力證「馬可愛」並非浪得虛名！

秀智表示第一場戲就是跟馬東石一起拍攝，她大讚馬東石擁有獨特魅力，而且十分照顧她：「令我可以放鬆演出。」另外，馬東石的幽默感亦俘擄了秀智的心，更公開表示希望往後都可以和馬可愛合作！至於另一女角田慧振也大讚馬東石是大好人，在他身邊總可以安心自然演出，看來田慧振和秀智一樣，已完全被「馬可愛」征服了。

雖然河正宇早前投訴與「老婆」秀智的對手戲太少，但在二人僅有的合作中，河正宇也大讚由女團出身而成為演員的秀智：「她不造作的演技，真的超正！」而導演亦表示非常感恩能與這些超班巨星合作，每次身處拍攝現場猶如置身夢境一樣，在鏡頭後的自己好像是在看電影多於拍電影。