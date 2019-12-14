【葉問4】挽留甄子丹拍打片　八爺：寫個好劇本令他回心轉意

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八爺表示《葉問4》好多睇頭，有詠春對太極，空手道，綜合搏擊。（陳志嵐攝）

電影《葉問4》今晚（14日）舉行慈善首映禮，導演葉偉信、監製黃百鳴、動作指導「八爺」袁和平，聯同主演甄子丹、吳建豪、陳國坤、Scott Adkins、Chris Collins、鄭則士及羅莽等一同岀席。

鄭則士（右二）大讚《葉問》系列的故事好完整。（陳志嵐攝）

丹爺早前岀席電影宣傳活動時宣布不再拍功夫片，令影迷大感可惜，作為其恩師的八爺，亦表示這個決定對電影界來說是一大損失：「比較可惜，佢功夫算一流，希望寫個好劇本令他回心轉意」。

羅莽（左一）表示不捨得拍攝期間的點點滴滴。（陳志嵐攝）

而監製黃百鳴就透露，日前與馬來西亞的觀眾一起率先看《葉問4》，全場都睇到好感動，為這個系列寫下完美結局，「12年了，2007年開始拍，最初沒有人認識葉問，到現在全世界都識。」

對於要告別這個拍足10年的角色，丹爺就表示：「一部好電影令人百感交集，葉問最大的力量是令人回味無窮，有希望、正能量，多謝葉偉信創造了這個角色。」

丹爺強調《葉問4》真的是他最後一部功夫片：「拍咗好多武打片，動作片不一定是功夫片，差利都算動作片，不等於不拍動作片，星戰乜戰間中都要拍吓。」