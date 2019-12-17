【壯志凌雲獨行俠】新預告曝光　湯告魯斯親身上戰機以一敵二

近年有不少作品，事隔多年才推出續集，就如狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《逃出魔幻紀》（Jumanjil）、男神奇洛李維斯（Keanu Reeve）主演的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）系列作，就連湯告魯斯（Tom Cruise）的成名作《壯志凌雲》（Top Gun）隔了33年都推出續集，而今日再有新預告見街，電影將於2020年6月25日上映。

湯告魯斯返回飛行隊擔任教官。（《壯志凌雲：獨行俠》預告擷圖）

電影早前推出首條預告後，片中再現湯告魯斯標誌性的電單車、黑超、皮褸、以及一幕除衫打波畫面，不少影迷都表示勁有回憶。但就因為疑需照顧中國市場，他的皮褸刪去台灣旗幟一事鬧得沸騰。

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今集將會講到湯告魯斯受名被召回，再次返回隊伍當中，升Lv做教官，但在預告中開初似乎被後輩看輕，在駕駛F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機訓練空戰時，他跟學員一對二，而後者未見識過他的實力，以為他在吹水，其後又有在基地跟人吵架的畫面等等。

經典的電單車畫面，女粉絲最愛。（《壯志凌雲︰獨行俠》預告擷圖）

呢個造型冇得輸，不過睇預告似在出席喪禮。（《壯志凌雲︰獨行俠》預告擷圖）

而且故事更會講到他遇見他遇見了已故拍檔「Goose」Nick Bradshaw的兒子「Rooster」Bradley Bradshaw、要克服自己的心魔、今次更要接受一個特殊任務，在該次挑戰中或有可能會喪命，或許會成為「獨行俠」被召回的最後一個任務，能否成功還是未知之數。