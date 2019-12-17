【金像獎2020】鄭秀文封后添變數　7部搶先報名變相助攻鄧麗欣？

香港影壇盛事《香港電影金像獎》，每年均會在4月盛大舉行，為去年上畫的電影選出各大獎項。不過由於獎項對一部電影的聲勢及票房有極大幫助，所以近年有不少電影會率先在年底前上映5場，以符合入圍的最低要求，衝擊來年金像獎。 踏入12月，就有多達7部香港電影於行內作「率先上畫」，爭取入圍機會。原先今年年中上畫的《花椒之味》，大有機會讓鄭秀文（Sammi）首度封后，不過看看這7部新力軍，似乎對Sammi封后之路大有威脅，仲分分鐘會輸俾鄧麗欣（Stephy）？

Sammi在戲中飾演自強女性，跟現實中不謀而合，故有不少粉絲均希望Sammi憑該片首度封后。（《花椒之味》劇照）

提前12月31日前上映5場

要解釋這個近年盛行的「率先上畫」現象，先要理解入圍金像獎的條件。要成為入圍電影，除了電影在資金、演員及工作人員要有一定比例香港人外，另一個資格是要在過去一年，曾在戲院公映至少5場。

有不少電影公司就睇準這漏洞，縱使電影打算來年才上畫，都率先在12月31日前，先上映5場以提早取得金像獎入場券。如果最終贏得一個半個獎項，更會為正式上畫時帶來聲勢，以增加票房收入。近年最佳例子就有《一念無明》、《黃金花》及《淪落人》，其中《淪落人》橫掃了金像獎最佳男主角（黃秋生）、最佳新演員（Crisel Consunji）以新晉導演獎（陳小娟）後，緊接上畫，最終上映足足84日，大收近2,000萬。由此可見，此安排對一眾電影公司而言絕對吸引。

《淪落人》更以大熱姿態大勝金像獎新晉導演、最佳新演員及最佳男主角三大獎項。

點擊睇7部搶先報名金像獎電影

+ 13 + 12 + 11

今年紛紛趕在12月上畫的電影，就有7部之多，當中包括︰《金都》、《叔‧叔》、《幻愛》、《聖荷西謀殺案》、《墮落花》、《Baby復仇記》以及《一級指控》。其中由鄭秀文、蔡卓妍主演的《聖荷西謀殺案》，大有機會為兩位贏得一個最佳女主角提名。

鄧麗欣前年憑《空手道》挑戰影后，最終敗予《黃金花》毛舜筠，未知《金都》會否為她帶來第二次衝擊。（《金都》劇照）

鄧麗欣隨時受惠跑出

但問題來了，計及年中上畫的《花椒之味》，Sammi極有可能會以兩套戲姿態同時候選女主角。而同時報名由鄧麗欣主演的《金都》，亦有機會提名女主角，如果同時入圍，Sammi將有兩套戲出戰，在選委投票時大有𠝹票情況，而只有一片出戰的鄧麗欣，就有機會因票源集中而跑出。

這情況不是未發生過，更同樣發生在Sammi身上。早在2002第21屆香港電影金像獎，鄭秀文就憑《同居蜜友》、《瘦身男女》及《鍾無艷》三片同時入圍，迎戰《地久天長》張艾嘉及《男人四十》梅艷芳，結果由張艾嘉稱后。去到2013年第32屆，周迅以《大魔術師》及《聽風者》同時提名，迎戰楊千嬅《春嬌與志明》、鄭秀文《高海拔之戀II》及江若琳《高舉‧愛》，結果楊千嬅勝出。雖然分薄票源未必是致命原因，但總是一個不穩定因素，對Sammi今年稱后之路又添變數。