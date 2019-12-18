【乜代宗師】黃子華自導自演再戰賀歲檔　海報率先大戰14部手機

2018年，一部《棟篤特工》成功令黃子華一除「票房毒藥」之名，票房大收44,709,699。事隔兩年，子華雄心壯志再次挑戰賀歲檔，今次更加瞓身，是繼《一蚊雞保鑣》後，第二部自編自導自演，夥拍劉心悠做最打得的一對。

黃子華在戲中是功夫世家後代，不過明顯學藝未精。（《乜代宗師》劇照）

電影海報中，黃子華以惡搞《一代宗師》梁朝偉的造型亮相，咁個故事又關唔關事呢？故事講馬飛龍（黃子華 飾）是馬家雷拳第十九代傳人，卻因一次意外中，於街頭眾目睽睽下被一名女途人擊倒，而大出洋相，一夜之間身敗名裂，淪為「乜代宗師」。後來馬飛龍從記者口中知道女途人大有來頭，原來她是香港西洋拳壇傳奇人物，曾經擁有四十場不敗紀錄的奇女子 — 陳真（劉心悠 飾） ！

戲中黃子華與劉心悠將會格鬥連場，而劉心悠在劇照中就以一身拳手裝示人，黃子華就是一貫練武之人造型，仿如「一代宗師」，咁到底「乜代宗師」遇上西洋拳，似乎二人將會有激烈動作場面。黃子華向劉心悠下戰書，到底誰勝誰負？

黐執鬚，係咪似樣啲。（《乜代宗師》劇照）