【少年的你．影評】校園欺凌受害者求助無門　唯一希望只是成長

編按：《少年的你》是以校園欺凌為主題，講述女主角在遭受校園欺凌的環境下成長，並得到不同的人生體會。這套電影最值得大家反思的是校園欺凌的形成，到底是誰令情況惡化，受害者又應如何面對呢。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

要說到2019年度最炙手可熱的內地電影，莫過於前段時間在內地媒體不斷被刷屏，並於12月5日在香港上映的校園欺凌主題電影《少年的你》（Better Days）。改篇自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，《七月與安生》班底制作，金馬影后女主周冬雨憑電影奪得第二個影后，少年偶像易烊千璽飾演男主，轉型演技叫人驚喜。

電影《少年的你》是改篇自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》。（《少年的你》劇照）

《少年的你》敘述了女主陳念（周冬雨飾）因一念之差間接導致朋友小蝶墜樓（張藝凡飾），怎料在為朋友遺體蓋上一件外套之舉惹怒施暴者，校園欺凌隨之降臨。男主劉北山（易烊千璽飾）是一個典型小混混，知世故而不世故的他常常因不願做違法的事而被毆打。陳念希望劉北山能保護她順利考過高考，改變命運。陳念能懂劉北山的孤獨固執，劉北山在陳念身上看到希望，一句「你保護世界，我保護你」的承諾，兩人相伴而行。臨近高考，命運又向他們開了個大玩笑，劉北山淪為殺人兇手，陳念又會如何抉擇？

陳念因為為朋友遺體蓋上一件外套而受到校園欺凌。（《少年的你》劇照）

我們都生活在陰溝裏，但仍然有人仰望星空

當陳念面對着警察及校長老師的詢問，應否舉報以魏萊（周也飾）為首的霸凌組織的疑問在她心裏掙扎、糾結，「一般人眼裏，像我們這樣一直忍耐，一直忍耐只想熬過高考的人，我們這樣是有錯嗎？如果這個世界是這樣，你放心把你孩子生出來嗎？」一字一句無一不震懾人心。的確，被校園暴力「盯上」的人又可以向誰求救？我們這些沒有遭受過欺凌的人，有什麼資格哀其不幸，怒其不爭呢。

校園暴力每天都在世界各地上演着，根據教科文組織統計研究所（UIS）數據，近三分之一青少年遭受校園霸凌。這不僅僅牽扯青春期的無知少年無處投放的欺壓式暴力邪念，被欺壓者對暴力忍氣吞聲，渴望求救卻一次次被現實拉下深淵，家長顛倒黑白般的縱容溺愛，尤其是戲中披着羊皮的狼魏萊的父母堅信女兒是學業優秀的乖乖女，堅決不信女兒是施暴者；學校只注重學業成績，對校園暴力睜一隻眼，閉一隻眼，使本該作育英才、充滿學生談笑風聲的校園成為暴力的溫床。

被校園暴力「盯上」的人又可以向誰求救？（《少年的你》劇照）

你保護世界，我保護你

陳念既不幸，又幸運。成長是孤獨的，陳念相信只要快點長大成人便什麼事情都可以解決，可是成長道路上卻沒有人教會我們如何長大。幸運的是她遇到了劉北山，那個身上時常佈滿傷痕，全身透漏着社會氣息的少年；劉北山從小沒有接受多少教育，但從陳念身上看到未來的希望，他渴望自己被需要，渴望改變命運，渴望成為從小離開他的母親的驕傲。兩個人的相遇相知，守望相助成為點亮黑夜的螢火。

陳念和劉北山在審訊室的默契口供引人淚下。到最後小北仍然在保護陳念。在內地，成年人殺人罪最嚴重可致死罪。根據正常戲劇套路，不論是小孩或大人，好人或壞人，始終要為自己的行為負責。陳警官在最後出現告知陳念劉北山已經成年，陳念萬念俱灰，不忍下還是選擇自首，當她與小北在審訊室再次見面時兩人相視一笑，那是戲中陳念唯一一次坦然的笑；兩人黯然淚下，因為那是成長的標記與代價。

劉北山從小沒有接受多少教育，但從陳念身上看到未來的希望。（《少年的你》劇照）

周冬雨憑藉《少年的你》奪得澳門電影節影后頭銜，戲中她一度剃掉短髮，以寸頭示人，扔掉偶像包袱，十分敬業。她亦表示若她剃光頭，拍攝團隊也要與她一同剃頭，結果第二日大家真的以光頭出現劇組。此外，她坦言自己最初未能進入角色，在電影拍攝的最初兩星期是她人生中最難過的時刻，導演和團隊更替她找了心理輔導老師讓她更易進入角色。易烊千璽本身作為少年偶像出道，近年不斷突破自我，今次更大膽挑戰小混混角色，對於角色的情感變化都拿捏很到位，打戲基本也是親身上陣，展現演員的自我修養，讓大家看到他的成長，未來可期。演員及團隊為電影付出諸多心血，努力也獲得相應回報，上映九日便突破十萬票房，實至名歸。

拍攝團隊與周冬雨一同剃掉短髮。（《少年的你》劇照）

內容提供：卡邦妮

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「少年的你請好好長大 身處泥濘也要仰望陽光」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）