【CATS】Jason Derulo下體太巨礙眼　125%肯定巨鵰慘被劇組切走！

由金像大導湯賀柏( Tom Hooper）執導，改編自經典舞台劇的電影《CATS》，自從釋出預告後，一直引來熱烈的討論。 事關一班演員的造型毛茸茸，人樣配貓身更覺奇怪，近日有份拍這部戲的歌手Jason Derulo更自爆125%肯定，電影竟將他天生異稟的「巨鵰」下體執走，似乎相當不滿，這又令《CATS》再度成為網民的焦點。

由金像大導湯賀柏( Tom Hooper）執導，改編自經典舞台劇的電影《CATS》，由Taylor Swift、珍妮花赫遜（ Jennifer Hudson）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）、茱迪丹茲（Judi Dench）、伊恩麥基倫（Ian McKellen）、名主持James Corden、莉寶韋遜（Rebel Wilson）等人主演。（《CATS》劇照）

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多次因為「小Jason」而上新聞

現年30歲的美國歌手Jason其實不只一次因為「小Jason」而登上新聞封面，上個月他曾在Instagram上載一張半裸上身，下身穿上黑色內褲的相片，穿起這樣貼身的衣物，難免會讓焦點全都落在「小Jason」上，巨鵰相即時在網瘋傳。不過，之後IG指出照片違反裸露色情規範而被刪除。

不過，《CATS》的演員造型卻一直都引來很多討論，Jason Derulo更自爆電影竟然將他天生異稟的「巨鵰」就執走。（《CATS》劇照）

不忿內褲照被刪 再上傳潛艇堡版本

Jason對此大感不滿，隨後再上載一張目測有潛艇堡尺寸的熱狗圖片遮住重要部位的相片，更問道：「這樣比較好嗎？」，更驕傲地表示：「我的尺寸是這樣我也沒辦法。」

而最近Jason現身《Radio Andy》的電台節目，他的巨鵰再次成為話題，他更向主持人坦言他看預告就可以敢125%肯定，《CATS》的製作人用特技在他的「小Jason」上做手腳，用特技走我的下體，令他的外型與貓更相似。

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巨鵰被望足4個月 網民：貓尾來的嗎？

而Jason更透露，連同戲的女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）也曾經在其他節目，提起過他天生異稟的巨物，「她在片場盯了4個月」。而不少網民都表示Jason的確擁有異於常人的尺寸，又笑指「佢條貓尾生了去前面而已」、「巨蟒果然名不虛傳」，又話忍不住望多幾眼。