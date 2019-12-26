【白頭山：火山浩劫】極速破《炸雞》紀錄　上畫7日逾400萬人入場

韓國年度壓軸鉅獻《白頭山：火山浩劫》，由《與神同行》導演金容華監製領軍，再配以強勁陣容河正宇、馬東石、李炳憲、裴秀智及田慧振，加上全面升級的電腦特技，在香港，僅優先場已錄得超過100萬票房，未正式上畫已經氣勢強勁！而在韓國當地，《白》片上畫7日已超過400萬人次入場收看。

憑《屍殺列車》走紅的馬東石成為今次《白頭山：火山浩劫》的焦點之一。（電影劇照）

電影《白頭山：火山浩劫》在上星期四於韓國上畫，其票房走勢凌厲，上架至今7日內已極速累積超過400萬當地人次入場收看，成為2019年度第6部破400萬人次的電影，比大獲好評的《炸雞特攻隊》還快了一天，其它4部破破400萬人次的電影包括：《上流寄生族》、《EXIT：極限逃生》、《鳳梧洞戰鬥》及《壞傢伙們》。雖然《白頭山：火山浩劫》耗資約1.75億港元製作，曾報道指收看人數要逾750萬人才能達至收支平衡，不過電影在上畫7日已達此佳績，更預測第8日就能衝破500萬人次的關口，相信2020年來臨之前就能達成平衡的目標。

河正宇及李炳憲，加埋馬東石，三大型男同場。（電影劇照）

再破台灣紀錄

《白頭山：火山浩劫》除了在韓國報捷之外，在台灣亦創下今年的票房紀錄，成為本年度在台韓片首日票房最高紀錄，上畫當日（12月24日）錄得380萬台幣（約98萬港元），遠超《極限逃生》創下的246萬票房紀錄。

「統一」韓國的理想

《白頭山：火山浩劫》的故事講述位於中朝邊境的白頭山突然火山爆發，其破壞力足以同時摧毁整個朝鮮與大半個韓國，戲中南、北韓兩地人互相合作救災，不僅符合近年當地的政治風氣，而且以救災為題材夠大眾化，加上媲美荷里活水平的電腦特技，難怪《白》片收好又叫座！