【監獄風雲之少年犯】上畫20周年　重溫梁競徽陳鍵鋒不老童顏

提到「監獄風雲」四個大字，相信香港人無不聯想起1987年由發哥周潤發、梁家輝主演、林嶺東執導的電影《監獄風雲》，當中發哥的金句例如「我大聲唔代表我冇禮貌，Sir！」、「食屎狗！」、「童子軍跳彈床」等，迄今仍然牢牢記在不少香港人的腦海中。其實1999年的12月聖誕節檔期亦有另一部電影《監獄風雲之少年犯》在香港上畫，雖然不再是發哥和林嶺東，但依然非常經典，還記戴了梁競徽和陳鍵鋒20年前的樣子。

雖然電影封面上，古天樂有大頭並置中，但其實他的戲份並不多。（電影封面）

20年前，梁競徽（舊名：梁烈唯）初入行並首次參演電影作品《監獄風雲之少年犯》，更是男主角之一，與陳鍵鋒合作，由鄭偉文執導。故事講述張家輝（梁競徽飾）誤入歧途加入黑社會，因為犯事與龍仔（陳鍵鋒飾）一同被判入教導所。起初二人都被其它罪犯欺凌，但經福利官（雷宇揚飾）感化後，慢慢改過自新，家輝和龍仔亦因被欺凌而化敵為友。

記得競徽曾經解釋過自己舊名「唯」字的由來，他稱「唯」字是口字邊，是他父親認為競徽能夠靠把「口」搵食，其實20年前他飾演「張家輝」的口才亦非常了得，其中一段他向警察自我介紹的對白，有如唸急口令的速度，而且亦非常「招積」。

我叫張家輝，今年17歲，住喺大坑浣沙街3號A 2樓。 而家冇書讀又冇嘢做，即係失業， 屋企狀況，老竇死咗，老母走埋！ 張家輝《監獄風雲之少年犯》

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力證競徽鍵鋒不老童顏

重溫完20年前的作品，再看看現時的競徽和陳鍵鋒，老實說，差別並不大。出道時叫梁烈唯，於2003年加入無綫後主力拍劇，當中亦不乏代表作，例如《使徒行者》的木蝨、《缺宅男女》的關二哥等等。而競徽亦於2014年結婚，再於2017年榮升人父，經歷20年依然保持童顏。而近年北上發展的陳鍵鋒雖然就未結婚生子，不過這20年間亦參演過數十部作品，但樣子仍然與20年前沒太大差別，像是換了套戲服罷了。