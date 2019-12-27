【家有囍事2020】又係你呀黃生？　預告自嘲︰悶唔悶啲呀冇啲創意

來年賀歲可謂又陷入一場激戰，繼黃子華的《乜代宗師》，李璨琛投資做埋監製的《大盜演》外，每年都有一部參戰的黃百鳴，今年繼續帶來《家有囍事》系列《家有囍事2020》，而且仲會親自落場，跟張智霖、張繼聰演三兄弟角色，加埋周秀娜及DaDa陳靜，以及大堆耳熟能詳的香港搞笑演員，唔知做唔做到「囍」出望外。

黃百鳴繼續參與演出，今次做老千。(《家有囍事2020》劇照)

《家有囍事2020》，故事圍繞著三兄弟，表面是尋常人家，實際為精通千術的業餘俠盜；機緣巧合下，三兄弟遇上了老千兩姊妹，大家惺惺相惜，聯手用魔術、千術等方法，將作惡多端的黑幫頭目譚耀文繩之於法。身為導演兼演員黃百鳴說：「故事很多橋段都係意想不到，有千術、賭術、魔術，娛樂性好豐富，笑之餘亦有溫情。」不過預告都不忘自嘲一番，當眾人一齊唱︰「齊歡唱……」時，譚耀文便爆一句︰「悶唔悶啲呀？冇啲創意！」實行要笑人先要笑自己。

這幕經典如果咁都睇唔出係嚟自邊套經典，我會對你好失望。（《家有囍事2020》劇照）

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預告中可見，張繼聰係最搏盡一個亦是戲中搞笑來源，其中一幕中槍及「露鵰」戲都見喜感。而負責耍帥的張智霖，坦言聽到《家有囍事》四字已經充滿歡樂︰「這是賀歲金漆招牌，加上確認有張繼聰參與，大家就都有共識，拍多啲歡樂俾大家。」至於女主角方面，周秀娜今次會同陳靜做兩姊妹︰「佢賣腦我賣力。而戲中一幕大露背都係因應劇情、唔刻意，拍嘅時候亦清場做足安全措施，唯一困難，係點樣打住但要捲得條毛巾靚。」