【葉問4．影評】縱使對「劇透」免疫　也輸給自己的不完美結局

《葉問》電影系列經歷了11年，亦見證了香港的動盪時代，《葉問3》上畫正值雨傘運動後的2015年，電影出現葉問為學生奮戰，為下一代堅守公義的情節，廣為推祟，更被視為同路人。事隔4年，電影上映第四集，社會變天，大家的政治敏感度大幅提升。由於主角甄子丹及電影老闆黃百鳴都屬親中人士，所以電影未上畫，已捲入政治旋渦中，先掀起網民呼籲罷睇，及後又在網上發起全民劇透，以減低大家入場意慾。

無可否認，甄子丹每次一演繹葉問，都是他最有戲味的演出。（《葉問4︰完結篇》劇照）

「劇透」免疫

其實用到「劇透」去招呼這部戲，老老實實是褒獎了。你介意看Marvel時被劇透，因為電影充滿意想不到的情節，而這行徑正在剝削你入場時那份滿足感，試想想當你睇《復仇者聯盟4︰終局之戰》前，一早同你講明黑寡婦會死、鐵甲奇俠會為地球犧牲、美國隊長會老等，頓時令興奮度大打折扣，絕對是掃興之舉。

回到《葉問》系列，這個劇本的確沒太多令人意想不到的情節？只要你有睇過頭3集，倒模式劇情令你會對劇情走向略知一、二，例如每集總會有個外國勢力強者要跟他大決鬥，第一集有池內博之飾演的日軍教官三蒲、第二集有英國拳王The Twister、第三集有真拳王泰臣，今集就有Scott Edward Adkins飾演的美軍軍官。無論多強的對手，都要帶著歧視的仇恨！

葉問現身美國，就是為了替兒子搵學校。（《葉問4︰完結篇》劇照）

入場「睇佢點死」？

又在強敵出現前，總會遇上一個對葉問有偏見的行家，第一集的金山找（樊少皇 飾）、第二集洪拳宗師洪震南（洪金寶 飾）、第三集同屬詠春的張天志（張晉 飾），而最後就是不打不相識，識英雄重英雄。所以當見到今集有吳越飾演太極拳高手，早已猜到又是一場惺惺相識的較量。所以劇透對《葉問4》來說沒帶點傷害，任你怎透也傷不了。想看動作片就是要看他怎樣打，反而一早知道今集葉問會死，會令你更加想入場「睇佢點死」！可惜臨終一段太草草了事，來個強敵回憶，加個靈堂畫面就是，論觸動，張永成死一幕就更令人不捨。

外國人就是蠻不講理，在《葉問》電影世界是這樣的。（《葉問4︰完結篇》劇照）

事實上由第二集開始，《葉問》系列已落入不停販賣民族仇恨的深處，劇情難免過於單薄，人物角色又過份單一，凡是外國人就會歧視中國人，就是囂張跋扈，善惡都永遠流於臉上，不竟令電影欠缺細嚼位。不過以動作片來看，劇情再犯駁都可以容忍，正如當年成龍的電影套套都一式一樣都冇相干，反正觀眾只關心他有否打多一點。問題是來到今集，戲中叫得精彩的決鬥畫面實在乏善可陳，單是葉問標誌式的連環快拳都施展了好幾遍，由精彩都變得沒神采。

未動手先動口

加上今集重點情節，落入由陳國坤飾演的李小龍身上，他的獲選就只因為貌似，沒有其他。而他非動作演員出身，動作方面自然不能要求太多，所以他就只能從李小龍的動靜、說話語氣模仿，而最拿手就是叫聲，結果每次未動手先動口，聽到有點煩厭。其實同一情況，今年塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》都有位美籍亞裔動作演員Mike Moh飾演小龍一角，他的外貌未必最神似，但動作至少似模似樣，講英文的神態也全神。縱使李小龍女兒看後覺得情節有侮辱爸爸成份，但以戲論戲總算收貨，未至於令你看到出神。