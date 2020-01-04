【家有囍事2020】張智霖張繼聰稱翻拍零壓力　每日都好期待開工

2020年賀歲電影《家有囍事2020》1月4日舉行煞科宴，張智霖和張繼聰繼《L風暴》、《P風暴》後再度合作，兩人皆表示玩得好開心，就算翻拍經典都毫無壓力，不怕別人拿來比較。

張智霖指張繼聰會教他襌修以及打坐。（葉志明 攝）

張智霖表示拍攝《家有囍事2020》是他人生拍得最開心的三甲作品，其餘兩套為眾所周知的《十月初五的月光》和《衝上雲霄》，他笑言每日都很期待開工拍攝《家有囍事2020》，雖然大家很少即興，會在拍攝前度好劇本，但有時忍不住都會「講衰嘢」，兩人笑指大家都事不過三，會見好就收。

兩人皆指拍攝期間十分開心，每日都很期待開工。（葉志明 攝）

問及當年有冇入場睇《家有囍事》時，兩人即時回應：「當然有啦！」Chilam跟朋友入場，而阿聰則是跟表哥睇戲，因為是新年檔期，多數都是拜年，家人團聚打牌，我們則去睇戲，Chilam笑指自己對「巴黎鐵塔反轉再反轉」最有印象！

張繼聰笑言張智霖又會教他睇車、錶等，ChiLam 笑指自己份人比較物質。（葉志明 攝）

最後，監製黃百鳴指今次電影採用100%香港演員以及在香港取景，更加貼地及希望呈獻出本港的原汁原味給觀眾，又加入不同的賭術、牌術、魔術，炒冷飯只是自嘲用途，希望香港人今個鼠年睇完《家有囍事2020》可以開開心心過年！