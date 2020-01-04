李靖筠擔正賀歲片《我的筍盤男友》　兼任作曲主唱壓力大至險崩潰

樂壇新人李靖筠（Gladys）雖然剛於《新城勁爆頒獎禮2019》及《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得新人獎，踏入新的一年佢未有怠慢，推出新歌《高攀愛》，同時亦係葉念琛執導賀歲電影《我的筍盤男友》主題曲，Gladys除了出演女主角，更首次為電影創作主題曲，壓力不少。

Gladys在拍攝《我的筍盤男友》期間，聯同Pandora樂隊主音Tony Huen及Fabel的Jimmy合力為電影譜出主題曲《高攀愛》。

Gladys在戲中飾演賣臭豆腐嘅阿寶，佢笑指戲裏戲外除咗職業，阿寶嘅性格跟真實嘅佢大相徑庭。電影中阿寶是位單純女生，正正因着佢嘅天真和率性，認真看待愛情，關係當中投放了百分之二百努力。現實中Gladys也被佢呢股相信愛情嘅傻勁而打動，因此在創作過程中，構思以一個經歷「分開、重遇、相愛」愛情故事作為歌曲軸心，希望寫出一首甜蜜又虐心嘅主題曲。

戲中李靖筠飾演嘅阿寶賣臭豆腐，遇上年輕有為的股壇狙擊手馬奮（陳家樂飾）。

歌詞由填詞人張楚翹以及電影導演葉念琛操刀，最令Gladys印象深刻是導演提出的「雪山和臭豆腐」比喻。女主角阿寶和男主角馬奮（陳家樂飾）不論身份地份抑或家庭背景，均有着差天共地的距離，就好像「在雪山不會賣臭豆腐，有臭豆腐的深水埗不會下雪」一樣。因此，填詞人和導演於歌詞加入類近的元素，務求令歌曲更加「愛到入骨、痛到入心」。