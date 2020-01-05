【2020賀歲片】9部電影大混戰　黃子華羅拔唐尼兩男神正面交鋒

愈來愈多人睇戲，特別係賀歲呢個黃金檔，平時唔睇戲都會入場湊下熱鬧，同樣，平時唔拍戲嘅都會開套賀歲片來發下新年財。今年香港賀歲檔，大大話話就有成9套電影競逐。 一直被睇高一線，黃子華自編自導自演的《乜代宗師》，兩年前憑一部《棟篤特工》贏到開巷，今年優勢依然，但係咪贏硬就要鬥過先知。因為今年除咗面對祖國猛片《中國女排》、彭于晏《緊急救援》，仲有羅拔唐尼退役鐵甲奇俠後首部電影《怪醫D老篤》，其實仲有個肥仔潛力股都不容忽視。

電影海報中，臉上帶血痕的黃子華被14部手機圍拍，並附以口號「真作假時乜都假」。電影將於2020年1月23日上畫。（《乜代宗師》海報）

華語電影都有7部

唔止香港重視賀歲檔，內地就更加係兵家必爭之地，冇咁上下大製作都憂想可以上畫，所以特別安排一部熱血運動類的《中國女排》，以及講述中國救援隊英勇事跡的《緊急救援》，早在大半年前已落實這個檔期上映，連帶香港都會同步上畫。而除此之外，今年仲有幾部本地製作一齊混戰，戰況相當激烈。

《中國女排》被內地媒體預測是2020年賀歲檔票房冠軍，故事講述中國女排近40年的發展，更會重現2016年里約奧運會女排決賽，中國隊戰勝巴西隊。（《中國女排》劇照）

點擊睇7部華語賀歲電影

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《怪醫D老篤》是經典重拍，找來羅拔唐尼主演，飾演一個能跟動物溝通的獸醫。這是他自「鐵甲奇俠」退役後首部作品，都有一定吸引力。（《怪醫D老篤》海報）