【2019中國票房】吳京穩守一哥地位　周冬雨5片在手都票后不保？

2019年剛過去，內地票房年結亦正式公布，單計全年中國電影票房總數，高達718億港元，比上年680億更上一層樓。而再仔細地分析票房最高男演員，就由吳京實至名歸，個人獨攬89億人民幣（約100億港元）。至於最高票房女演員，呼聲最高的周冬雨雖然有5部戲在手，密食當三番，但最終都輸俾一位荷里活女星。

《流浪地球》本來沒有吳京參與演出，後來因資金問題，吳京出手相助兼演出，成就雙贏局面。（《流浪地球》劇照）

2019多事之秋

過去一年，中國影視業遇上不同挑戰，既有內容審查，大大收窄創作空間，不過最大打擊應該是逃稅風波，由范冰冰掀起的打擊逃稅，以及提高稅率等措施，令影業界步入寒冬。不過打擊措施對製作中的影片影響較大，所以真正影響相信要2020年才會呈現出來。

吳京2019年三部作品

今次排名是以演員在過去一年，上映的二百多部電影中作分析，去年票房共收641億人民幣（約718億港元），比2018年多出38億人民幣。而根據有份參與的電影票房總和，吳京因為有《流浪地球》、《我和我的祖國》及《攀登者》三部電影在手，票房共收約89億人民幣（約100億港元），其實單計一部《流浪地球》，已經大收46.55億人民幣（約52億港元），而後兩部仍然上畫中，難怪去年「福布斯中國名人榜」，吳京奪得第一名。

周冬雨近年成為青春片的熱門人選，今次是再演學生角色。（《少年的你》劇照）

周冬雨5片在手僅輸1億

至於2019年內地票后，未開估前，大家都以為周冬雨贏硬，事關她過去一年，已有5部主演的電影上畫，包括《武林怪獸》、《陽台上》等，其中《少年的你》更大收15.5億人民幣（約17.5億港幣）。不過大家忽略了一位荷里活演員，她就是奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）。

她去年在內地上畫的電影只有兩部，《Marvel隊長》及《復仇者聯盟4：終局之戰》，但後者已大收42.39億人民幣（約47.9億港元）票房，相當屈機。事實上，貝兒娜森最終個人票房以59港元稱后，而周冬雨其實都唔失禮，5部作品總票房亦高達58億港元，相差約1億元屈居亞軍，雖敗猶榮。