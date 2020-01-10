《追龍》開拍前傳劉德華冇份　呢位視帝接棒做年輕版雷洛

2017年上映的電影《追龍》，香港票房大收近2000萬，內地更收逾5億人民幣。去年更上映續集，由梁家輝、古天樂主演《追龍II賊王》，同樣有聲勢。 原來電影早前已開拍《追龍番外篇之十億探長》，即是主角雷洛的前傳。叫得前傳，戲中會集中講雷洛的年輕事跡，角色當然好難再由劉德華演，所以主角改為呢位視帝登上！

《追龍》由劉德華甄子丹主演，講述6、70年代的警黑時期。（《追龍》劇照）

劉德華兩度飾演雷洛，第一次更獲提名金像影帝。（《追龍》劇照）

監製王晶，揀選了憑劇集《踩過界》（2017）奪得視帝，現年36歲的王浩信飾演年輕版雷洛。自從成為視帝後，人氣急升，亦大有觀眾緣。劇集一部接一部，不過電影方面未有突圍，就算有演出《催眠‧裁決》，都只是配角角色。捱到今日，終於可以憑《追龍番外篇之十億探長》，首次擔任電影主角。可惜電影最終決家在網絡上播放，由大電影變成網大，於本月16日上線。

王浩信飾演年輕版雷洛，但改名為徐樂。（《追龍番外篇之十億探長》劇照）

雖然是角色的年輕版，不過角色名就由雷洛改為徐樂。故事繼續圍繞六七十年代的香港，警黑勾結，貪污橫行，社會怨氣極重。生性善良率直的徐樂（王浩信 飾），由於家境不好，輟學加入警界。初出茅廬正義行頭，結果被收慣賂款的同袍排斥，而且因破獲一宗搶劫案而得罪龍探長（李子雄 飾）。除了事業，故事也大力發展愛情線，包括結識了富家千金白珍妮（徐冬冬 飾），又有一直陪伴自己的女朋友阿貞（雲千千 飾），劇情有如當年劉德華版本，同時愛上張敏及邱淑貞一樣。

雖然該片主打內地市場，對白亦全數講國語，不過戲中也加入不少港星演出，包括在《追龍》電影版都有登場的鄭則士飾演豬油仔，還有李子雄、尹揚明、林子善等，為觀眾添上幾分親切。