【深海異獸】網民用Google Earth驚人發現　海底巨獸蹤影無所遁形

電影《深海異獸》（Underwater）講述人類在深海鑽探石油中，無意中驚動了深海生物而引發意外。到底深海有冇異獸存在，很多人都有疑問，不過網上有不少人曾經在使用Google Earth時，無意中發現巨獸蹤影。

在海床行走尋找逃生處，結果被異獸突襲。（《深海異獸》劇照）

Google Earth是由Google公司開發的虛擬地球儀軟件，把衛星相片、航空照相和GIS佈置在一個地球的三維模型上，有人會當「瞬間看地球」咁用，睇下地球的另一端。網上就有人曾經在使用Google Earth時，無意發現到活於海中心的巨獸行跡，有貌似蜈蚣、大形水母，甚至巨蟹的，到底係真有其獸定還是錯覺？

一班鑽探工人被困在基地，要想辦法逃生。（《深海異獸》劇照）

海中巨型蜈蚣

事源一位名為Pita Witehira的工程師，在Google Earth上發現位卡紐西蘭奧克灣（Oke Bay）附近，有不尋常的海洋生物活動的痕跡。按比例算，這條長形動物的身影足有12公尺長。有說是巨型鯊魚或鯨魚，不過外形上明顯不似，而且據其游水形態及速度分析，又不可能似大型魚類。

在海灣一角，一條呈長形的海洋生物被衛星圖片拍下。（網上圖片）

點擊睇其他巨獸蹤影