【世紀風暴】張兆輝操Fit變「肌男」　預告水着上陣：腹肌要六嚿

上月尾憑電影《催眠．裁決》勇奪「第11屆澳門國際電影節」最佳男配角的張兆輝，近日可謂忙到不得了，既要為熱播中的劇集《黃金有罪》宣傳，昨日（11日）又與吳鎮宇、胡杏兒等到深圳為電影《世紀風暴》進行啟動儀式。輝哥今次跟彭發導演第三度合作，為了讓觀眾耳目一新，除了角色上有大突破，輝哥還要接受操肌大挑戰！

輝哥都要變「肌」男？

現實生活非常正氣的輝哥，難免總是經常獲邀演出一些大好人角色，不過今次在新片終於可以走出固有的框框，輝哥透露：「導演說我太老正，所以想找我演這個角色，總之今次並非亦正亦邪，會完全顛覆以往我演過的角色，相信會有新鮮感；（聽聞導演有任務給你？）導演話會有一場戲游水戲，因為個泳池好正，要我操六嚿腹肌配合，作為專業演員，導演覺得有需要瘦到條柴就要瘦，需要六嚿就六嚿，我今年一直沒有時間操肌，呢排最多見四嚿，自己都好期待見返六嚿，只係時間有些緊逼，過完年就要開拍，怕不夠時間。」

輝哥一向都好Fit！

同期訓練班出身的輝哥及鎮宇今次將搭檔演出，但原來不論電視或電影，兩人也鮮有合作機會。鎮宇笑說與輝哥跟澳門原來頗有淵源，因為他們兩次的合作都在澳門發生；輝哥說：「我戲份主要是同鍾漢良、杏兒，劇本還在不斷改動中，希望導演寫多幾場同鎮宇嘅對手戲！」