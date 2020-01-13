【影評人之選】《荷里活》封最佳影片　奉俊昊奪最佳導演創紀錄

《影評人之選頒獎禮》（Critics' Choice Awards）於香港時間今日（13日）早上舉行，鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）拿下最佳電影、最佳男配角、最佳原創劇本及最佳美術設計而成為大贏家。

昆頓塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》拿下最佳電影，令他喜上眉梢。（Getty Images）

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）繼金球獎後再下一城，憑《JOKER小丑》（Joker）拿下最佳男主角，令他在奧斯卡封帝呼聲更高；而《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）亦成功封后，成為奧斯卡影后鼎頭大熱。

華堅再封帝，奪得奧斯卡呼聲更高。（Getty Images）

近年發展不如意的雲妮絲惠嘉可謂吐氣揚眉。（Getty Images）

配角獎的結果亦跟金球獎一樣，《從前，有個荷里活》的畢彼特（Brad Pitt）與《婚姻故事》（Marriage Story）的Laura Dern雙雙奪獎；南韓導演奉俊昊憑《上流寄生族》跟《1917：逆戰救兵》的森曼特斯（Sam Mendes）齊齊拿下最佳導演，而《上流寄生族》亦以大熱姿態奪得最佳外語片。2019年創下史上最高票房紀錄的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）就奪得最佳動作片及最佳視覺效果兩獎。

《第25屆影評人之選頒獎禮》電影組別得獎名單

最佳電影

《從前，有個荷里活》

最佳男演員

華堅馮力士《JOKER小丑》

最佳女演員

雲妮絲惠嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

最佳男配角

畢彼特《從前，有個荷里活》

最佳女配角

Laura Dern《婚姻故事》

最佳年輕演員

Roman Griffin Davis《陽光兔仔兵》

最佳整體演出

《愛爾蘭人》

最佳導演

森曼特斯《1917：逆戰救兵》

奉俊昊《上流寄生族》

最佳原創劇本

《從前，有個荷里活》

最佳改編劇本

《小婦人》

最佳攝影

《1917：逆戰救兵》

最佳美術設計

《從前，有個荷里活》

最佳剪接

《1917：逆戰救兵》

最佳服裝設計

《Dolemite Is My Name》

最佳髮型及化妝

《爆炸性醜聞》

最佳視覺效果

《復仇者聯盟4：終局之戰》

最佳動畫

《反斗奇兵4》

最佳動作電影

《復仇者聯盟4：終局之戰》

最佳喜劇

《Dolemite Is My Name》

最佳科幻／恐怖電影

《我們．異》

最佳外語片

《上流寄生族》

最佳電影歌曲

“Glasgow (No Place Like Home)”《Wild Rose》

“(I’m Gonna) Love Me Again”《搖滾太空人》

最佳配樂

《JOKER小丑》