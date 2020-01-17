【乜代宗師】黃子華獲食店包場力撐　優先場預售各區都爆紅　

黃子華自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》，一直是眾賀歲片中最有話題之作。子華既先爆出要賣樓自資拍攝，日前再釋出跟農夫合唱，以《上善若水》為題大受歡迎。電影鐵定1月23日（年廿九）上畫，昨日就率先開出22日的優先場作預售，結果反應熱烈全面爆紅，似乎大家都替子華能否回報贖回層樓非常上心。

《乜代宗師》在首映禮上，集導演、編劇及演員三職的黃子華感謝台前幕後的付出。（陳順禎 攝）

黃子華為電影《乜代宗師》，真係出心出力，既自編自導自演，再加埋自資，賣出私人物業投資8位數字。賣樓消息一出，立即惹來網民關注，後來在首映上（14日），子華亦親自回應︰「這兩日收到不少朋友電話，不少人替我擔心，的確有兩秒令我眼泛淚光。」得知這麼多朋友支持自己，已經眼濕濕。現在知道預售情況如此熱烈，全港市民都大力支持，未知子華神會否淚腺失守，流下男兒淚。

黃子華解釋選擇去深圳拍攝的原因，是戲組為了減低製作成本。（《乜代宗師》劇照）

《乜代宗師》原定下周四（1月23日）上映，但今天（1月16日）開始預售優先場（1月22日）7點半的戲票，結果觀眾都紛紛大力支持，不少場次均出現一片紅海，好些場次更只剩餘第一行位置。

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有食肆用行動支持，包場請食客睇戲。（網上截圖）

除了網民自發撐場，有志同道合的食肆，也自掏腰包包場。光榮飲食便在facebook專頁表示，已包下旺角新寶戲院， 22日晚上7點45分全場148個座位請食客睇《乜代宗師》。老闆原定只買100張回饋食客，但想到萬一餘下的48個座位非同路人一齊睇，會壞氣氛，所以索性跟戲院商量，成功包場。至於如何送出就有待公報。