【黑寡婦】預告再發現彩蛋　施嘉莉手持神秘液體跟《復4》有關？

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow），電影可謂充滿神秘感。雖然官方先後公開了兩條預告，但粉絲卻愈來愈多問號。近日，有擁有「鷹眼」的粉絲竟然發現，黑寡婦在新預告中手持神秘液體，並將神秘液體放大來看，結果發現有彩蛋。粉粉大讚MCU的作品每一秒都藏有彩蛋，稍微鬆懈，就會錯過了這重要訊息。

Taskmaster模仿了三位元祖復仇者的動作，究竟他／她是誰。（《黑寡婦》預告擷圖）

Taskmaster模仿三位元祖復仇者動作

《黑寡婦》目前公開了兩條預告，但每次預告出爐後，都會衍生許多問題。就好像首回預告公開後，先有粉絲猜測究竟Taskmaster面具背後是否鷹眼，抑或是在模仿鷹眼的動作，之後還有劇中演員Oliver Richters疑似在網上暗示電影將有異變人（Mutants）角色出現，在網上引起一片騷動。之後官方公布次回預告，Taskmaster繼使出疑似是鷹眼的技能後，再次模仿出美國隊長及黑寡婦的動作，種種因素加起來，讓人覺得Taskmaster曾與鷹眼及美國隊長戰鬥。

反派Taskmaster看似美國隊長，至今他／她已經模仿了三位元祖復仇者的動作。（《黑寡婦》預告擷圖）

Taskmaster在兩條預告中，先後模仿了三位元祖復仇者的動作都不是重點所在，原來在新預告的第14秒才是全片精華。皆因有粉絲發現，黑寡婦向妹妹Yelena Belova展示了神秘液體，有粉絲表示，這些神秘液體的外觀跟《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中的彭氏粒子（Pym Particles）非常相似。巧合地，在近日推出的《黑寡婦》周邊商品中，這個手持神秘液體的黑寡婦造型都有出現。

復仇者在《復仇者聯盟4》運用彭氏粒子達成「時空攔劫」的旅程。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

出現神秘液體有3大可能

這個手持神秘液體的黑寡婦造型旋即在網上引起討論，有粉絲歸納出三大可能。第一個是Marvel Studios近年的宣傳手法，即採用了假預告畫面，所以這一幕根本不會在正片中出現。第二是，這個黑寡婦是由未來回到過去，就跟《復仇者聯盟4》時返回過去尋找六顆無限寶石一樣，這或代表黑寡婦可能在《復仇者聯盟4》時已經復活。第三，有粉絲認為可能是蘇聯也成功研製出類似超級士兵的血清，所以類似於美國隊長的俄羅斯超級戰士Red Guardian會在戲中首次登場。這支神秘液體的出現，讓《黑寡婦》變得更加神秘莫測。

有粉絲猜測，黑寡婦這技能是因為使用了那瓶神秘液體。（《黑寡婦》預告擷圖）