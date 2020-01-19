【墮胎師】鄧月平公開餐單朝早食火鍋　暴脹40磅︰阿媽見到喊出嚟

陳果新作《墮胎師》，正在競逐金像獎各項提名，早前便率先公開鄧月平（Larine）為電影增肥40磅的劇照，增肥前後判若兩人，隨後鄧月平更極速急瘦，實屬玩命級數。 今日（19日），Larine就公開增肥餐單，分享自己點樣花兩個月時間由101磅谷肥到143磅，除了要一日食7餐，最誇張是一早起身就先來個打邊爐，隨後又炒飯又雪糕，十足《97家有囍事》周星馳的情節。

鄧月平今次為角色勁肥40磅，真係好大犧牲。（電影公司提供）

火鍋做早餐不是夢

要你在兩個月內極速增肥，方法只有一個，就是瘋狂食唔停，食物唔肥唔放入口，還有餐數要夠多，一日6至7餐是必需的。鄧月平︰「由於我的角色是個又肥，智商又有問題的女仔，不可以瘦。我睡前宵夜會有雪糕、Cream、Junk food，而早餐更豐富，一瞓醒就可以食麻辣火鍋，餘下的食材便做個炒飯，留待午餐。」

點擊睇鄧月平暴脹餐單

星爺呢幕隨口講，終於畀鄧月平實踐出嚟。（《97家有囍事》影片截圖）

開口埋口盡情食 鄧月平：仲辛苦！

Keep Fit難，但原來要保持這個肥妹仔身形都唔易。這樣鯨吞法，雖然一個月已見成效，但去到開拍時Larine開始擔心︰「我是一拍戲就會瘦的體質，所以要Keep住食唔俾磅數跌得太快。記得拍《墮胎師》時正值夏天，出外景好熱，已經沒有胃口，但都要夾硬逼自己食晒個飯盒，全日盡情食，其實幾辛苦。」

趁住這肥美身形，電影公司更在拍攝現場影海報。（電影公司提供）

身形暴脹媽媽見到心痛

身形暴脹，當然會帶來不便，「開始好多衫着唔落，要買過晒。」22歲女就要谷脹自己再變番瘦，對Larine來說是極大挑戰。「整個增肥過程中，媽媽見到我肥得那麼厲害，都有喊過，通常媽咪都係叫仔女食多啲，但拍完套戲後，媽咪都逼我減肥，唔俾我食嘢，話我真係好肥。起初我會持住自己青春冇嘢驚，但之後身形急增，開始影響到荷爾蒙失調，結果要花好多時間去調理身體。」

雖然過程痛苦，但Larine覺得值得。「今次角色是個壞腦肥妹仔，四處呃呃騙騙，導演陳果要求我增磅、帶眼鏡、拎柺杖來配合角色。我記得影后曾美慧孜講過︰『戲比天大』，我覺得我終於有個脫胎換骨嘅鄧月平俾大家見到，只是當時的增肥過程好低調好保密，令好多朋友以為我要退出娛樂圈，還問點解要自暴自棄搞到咁？」