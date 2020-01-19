【Baby復仇記】陳靜孖好姊妹合唱主題曲　見證女生們蛻變成媽媽

由 《逆流大叔》、《翠絲》 廖婉虹監製，金像獎最佳女配角陳靜（DaDa）領銜主演的《Baby復仇記》，與靚仔男新人朱鑑然飾演甜蜜小夫妻，卻因生小朋友問題情海翻波。戲中DaDa有班好姊妹，王敏奕、余香凝、 麥芷誼，一直陪住呢位準媽咪披荊斬棘。結果4位私下都成為好友，今次仲一齊合唱主題曲。

四位好姊妹跟導演陸以心片場合照。（電影公司提供）

戲中飾演閨蜜的陳靜（Dada）、余香凝（Jennifer）、王敏奕（Venus）及麥芷誼（Koyi），是從小一起長大，無所不談的好友，四位女演員亦因拍這部電影而結緣，在拍攝時已常在片場大談女人經如怎樣減肥及戀愛話題，至拍完電影後亦有保持聯絡。對於今次監製邀請她們合唱電影主題曲《這天這裡》，她們更視之為一份禮物，因為一起錄音是十分愉快的經歷，更令她們期待有天可以一起在台上攜手演唱！

電影主題曲由李拾壹作曲、編曲、監製，RubberBand御用填詞人Tim Lui 作詞，描寫女孩子在成長當中經過的友誼和掙扎，開心和難過，所以四位女演員錄音時非常容易投入歌中的感情。雖然四位女演員都分別有過錄音的經驗，但和其他演員一起合唱則大家都是第一次，四位女生在錄音當日十分熱鬧，氣氛極之活潑開心。Jennifer又指《這天這裡》的副歌部份不易唱，被身旁的Venus笑指：「妳係一個專業歌手先知邊度唔易唱，我哋都唔知要驚咩位。」Dada又提到拍攝完成後這次錄音是難得的四人聚首，令她想起不少拍攝《Baby復仇記》的回憶。