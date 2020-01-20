【乜代宗師．影評】黃子華良知製作　最終會交出一碟龍門咖喱飯？

如果今時今日仲話自己討厭政治，我唔識政治，其實都幾自欺欺人。時下食餐飯，睇套戲都係政治，一套《乜代宗師》，就掀起一場撐與唔撐的風波。事實上由雨傘運動在台上發聲開始，大家早就認定黃子華是位不折不扣的手足，還要是神級。他的演出、他的電影，就是要狠狠地！大力地支持！於是造就兩年前《棟篤特工》大破4,400萬票房，從此「脫毒」成功。 奈何《乜代宗師》被指在內地取景，又說子華在修例風波期間都未有發聲，繼而想從他在「懲罰名單」上除名，直至他自爆要賣樓拍這套戲，事件才回到原點︰咁套戲好冇睇，定係盲撐入場呀？

身為一代宗師，原來混水摸魚，在今時今日香港社會，比比皆是。（《乜代宗師》劇照）

（不含劇透，放心閱讀）

黃藍是政見，好睇是良知。當日大家入場支持《棟篤特工》，初心是要撐這位手足，其次是為子華平反脫毒，但講到質素真係心裡有數，良知告訴大家，其胡鬧程度比「乜乜囍事」定「我愛香港」更甚，完全是為搶賀歲票房而拍的一套電影。黃子華的棟篤笑與電影，一直各走極端，開棟篤笑，你可以瞌埋眼搶貴飛都冇問題，但去到電影，無論是他執導或是主演，就是一場風險投資。

「賀歲檔就要入場睇垃圾？」仿佛已成為香港人的過年習俗，好似過年一定要派利是畀看更一樣，唔想，但要！那麼今次《乜代宗師》又能夠打破這個不良傳統，又或者少少地，突破子華電影的宿命？

人馬合一是馬家雷拳的精髓，亦是戲中的關鍵。（《乜代宗師》劇照）

對「賀歲片」的一份尊重

作為一套笑片，《乜代宗師》是含蓄的，如你想入戲院大笑一場，的確未必滿足到你。而且有好幾幕，子華一心想達到這效果，只是一不小心便見不足，延續一貫子華式的尷尬幽默。相反，這些位置交由專家Dickson、蝦頭、許紹雄及羅天池處理，就恰到好處。其實子華的幽默從來不是密集式，爆炸式，是要細味。用此標準，戲中讓你會心微笑的倒有不少，就以黃子華是馬家雷拳的傳承宗師為例，來到這一代竟變得混水摸魚，背後原來發生一個錯摸，識得笑其實好好笑。

今時今日，多數人是因為政見而入場支持《乜代宗師》，但個人覺得子華對「賀歲片」的尊重更值得表揚。試問有幾多套賀歲片願意花50日去拍，又有幾多套賀歲片會特意叫個女主角，操得一身拳手身形，令她在戲中打出專業形格，這全是對個人作品的一份堅持和尊重。

+ 2

一客龍門咖喱飯？

可以講，今次《乜代宗師》絕對比《棟篤特工》優勝，後者的爛味久久不散，不堪重看，但今次總算看出誠意，為港產片或賀歲片，交出一片良知去製作，一家人入場睇戲是應該值得拿回更多。當日《棟篤特工》，大家為讓子華的「票房毒藥」除名而入場，今次大家的任務變成為子華贖回層樓做目標，大家就是有份感情在。如果「賀歲檔」是令你對一部戲最大的包容，那麼《乜代宗師》一定有找畀你，肯定好過入黃店龍門食咖喱雞飯。不過大家都想子華進步，如果下一部可以跳出這個Comfort Zone仍得到大家支持，那就是子華對大家最好的回報。