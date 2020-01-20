【家有囍事2020】張智霖向張繼聰偷師　仲自爆對住娜姐會分心

由黃百鳴、張智霖、張繼聰、周秀娜、陳靜、譚耀文等人主演的鼠年賀歲片《家有囍事2020》，今日（20日）出席首映禮，阿聰和Chilam今次在戲中演兄弟，他們都話合作得很愉快，就連拍攝宣傳片都笑不停，而對住另外兩位性感的女主角，周秀娜和Dada，Chilam都自爆話好分心。

張智霖和張繼聰出席《家有囍事2020》首映禮，二人表示今次演兄弟默契十足。（陳順禎 攝）

張智霖和張繼聰在《家有囍事2020》演兄弟，他們笑指大家都是姓張，很快找到默契，二人又互戴高帽，阿聰︰「如果我有個咁靚仔嘅阿哥就好啦」Chilam就話自己如果有個咁大隻的細佬就真的大有壓力。二人合作無間，更大爆不只在拍攝過程時搞笑，就連拍宣傳片都笑不停，令他們都覺得尷尬。

Chilam較少拍喜劇，自爆今次有向阿聰偷師。（陳順禎 攝）

鮮有拍攝喜劇的張智霖表示，今次真的有向阿聰偷師︰「之後我再拍部黑色喜劇，真的感覺到得心應手了。」阿聰話不要看Chilam外表斯斯文文，「其實他真的很搞笑，好像很認真，其實很有喜感，好曳。」

問到《家有囍事》是一個經典電影系列，不過二人都表示不會有壓力，不擔心有人作比較，阿聰又指先不就部戲，就算在電視台重播，每次播大家都看，「仲有一連串深刻的對白，大家都很熟這些台詞，直頭是習俗，可以經典到咁真係好勁。」

對住戲中兩位美女周秀娜和陳靜，Chilam坦言有時專心不到。（陳順禎 攝）

而提到今次與兩位靚女周秀娜和陳靜拍戲，戲中又有性感場面，Chilam就自爆真的有時會分心，阿聰就反而沒有，「因為其實最性感、最少布是我，我更在戲中露點，所以真的沒有因此而不專心。」

新年除了看賀歲片，張智霖就話自己打算一家人去滑雪，不過今次再不會「佛系滑雪」，即是很小心、速度很慢地滑，「因為我手上的工作都已經完成，今次可以放膽去學滑雪。（會否是兒子反過來教你？）我想不會那麼易，我會秘密練兵。」張繼聰就話他都會一家人去旅行，新年主要都是花多點時間陪家人為主。