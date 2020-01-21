【午夜凶鈴】上映22年謎團未解　殺死貞子兇手另有其人

從電視機熒幕爬出來的日本女鬼貞子，至今仍是經典恐怖角色，但原來貞子不但確有其人，而且跟片中命運一樣，也是悲劇人物，至於她在片中以超能力殺人的情節，卻是取材自其他人物，所以真正的超能力者其實另有其人，乘著電影《午夜凶鈴》上映22週年，特別為粉絲揭開貞子的歷史原型，及背後種種不為人知的故事。

《午夜凶鈴》上映22周年，原來留下不少謎團。（Youtube影片截圖）

《午夜凶鈴》的女鬼山村貞子，是擁有超能力的女鬼，同是超能力者的母親山村志津子將異能遺傳給女兒，但因為志津子被指是騙子而自殺，而貞子亦被生父推下古井，死於非命的她化為厲鬼，以錄影帶將怨念及詛咒永留人間。但原來貞子在歷史上確有其人，她真名是田中貞子，父親是日本軍官田中真一郎，因二戰時日本戰敗而切腹自殺。戰後他的太太田中真美經濟陷入困境，只得將兒子田中英明送給別人撫養，卻狠心將女兒貞子推下古井殺掉，而自己亦投井而死，自此該處傳出鬧鬼事件，村民請來陰陽師將古井永久封閉，而貞子的鬼故事亦成為了小說及電影的取材藍本，而觀眾在片中見到的古井，確是貞子母女的葬身之地，但電影中的貞子為何會變成擁有超能力，下圖為大家解答。

貞子從電視機爬出來一幕，至今仍是經典。（Youtube影片截圖）

貞子背後你不知道的事：