【拆彈專家2】劉德華炸完紅隧炸香港機場　最新片段震撼曝光

電影《拆彈專家》（2017），一幕炸紅隧成為港片經典場面，而最後劉德華為保紅隧結構，更甘願犧牲，場面感人。事隔兩年，電影於上年已進行拍攝，並鐵家今年7月上畫。今日（21日），於內地網站就率先流出15秒精彩片段，除了有劉德華與劉青雲演出，最壯觀一幕肯定是壓軸將香港機場炸掉！

今集卡士加碼，有埋劉青雲。（《拆彈專家2》影片截圖）

2017年的《拆彈專家》，票房及口碑都大收，更成功入圍角逐香港電影金像獎七個獎項，姜皓文更憑該片贏得最佳男配角。電影最大賣點是一比一搭建一條紅隧出來炸，像真度幾可亂真，而劉德華飾演的章在山亦告殉職。現要開拍第二集，觀眾最關心的是主角劉德華翻生？還是有孖生兄弟咁老套？續集導演邱禮濤就表示︰「將會是新角色、新故事，跟上一集沒有連貫性。但原有題材不變。」而在預告所見，劉德華今次叫潘乘風。

睇畫面，就知今集繼續爆破連場。（《拆彈專家2》影片截圖）

逐格睇香港機場係點樣被炸

+ 10 + 9 + 8

繼續會悲慘收場

從15秒短片可見，劉德華繼續做拆彈專家，為香港拆解危機。不過最矚目是最後幾秒的炸機場場面，雖然未知係咪炸香港機場，但畫面已經夠震撼。事實上，早前劉青雲接受訪問時，已踢爆今次都係悲慘結局收場。「其實一路拍呢套戲時間都好緊湊，真係冇諗過咁順利同咁柔和氣氛完成，不過成套戲最後都係一套悲劇嚟，但用好正面氣氛去完成。」但到底今次到邊個要犧牲，就要入場先知。