【香港國際電影節】許冠文獲選為焦點影人　成就媲美卓別靈

第44屆香港國際電影節（HKIFF44）今日（23日）公布今屆的焦點影人是被譽為香港「喜劇天王」的許冠文。 現年77歲的許冠文縱橫影壇近半個世紀，集編、導、演於一身，以自成一家的冷面喜感及非凡創造力，屢次刷新本地票房紀錄，活躍至今鋒芒不遜。

《雞同鴨講》（1988）由高志森執導，許冠文再演刻薄老闆，以精準喜劇節奏反照中西文化與時代變遷。（《雞同鴨講》劇照）

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「許冠文是香港電影的傳奇人物，亦是香港喜劇的開山祖師。媲美卓別靈、基頓、積葵大地等喜劇大師，許冠文『冷面笑匠』形象深入民心，其靈動創意亦啟發無數影人和喜劇演員。我們很榮幸能夠邀請這位喜劇泰斗為第44屆香港國際電影節的焦點影人。」

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從電視節目《雙星報喜》（1971-72）開始，許冠文創出了貼近大眾生活的高密度喜劇節奏，成為家傳戶曉的演藝紅星。他的喜劇才華獲李翰祥賞識，在《大軍閥》（1972）首度挑戰大銀幕演出，以嬉笑怒罵影射掌權者的腐敗荒唐，為日後喜劇創作大放異彩奠下基礎，發揮針砭時弊、戲謔諧仿的喜劇模式。

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許冠文在《鬼馬雙星》（1974）首次於銀幕上自編自導，夥拍許冠傑演出，以明快節奏征服觀眾，打破開埠以來票房紀錄。《天才與白痴》（1975）及《半斤八両》（1976）更將其獨創的喜劇手法發揮得淋漓盡致，辛辣嘲諷揭示人性醜陋與荒謬世情，動作喜劇設計帶領港產電影新模式，令人捧腹之餘，亦惹人深思。

許氏兄弟1990年再度攜手拍《半斤八両》的變奏版。（《新半斤八両》劇照）

許冠文的演藝事業在八十年代更達至高峰。集大成之作《摩登保鑣》（1981）笑盡人生百態，由許氏四兄弟共同炮製，冠文、冠英、冠傑的幕前演出，與冠武的幕後協力，不僅開創香港賀歲片先河，許冠文更憑本片獲封首屆香港電影金像獎影帝。從《鬼馬雙星》到《摩登保鑣》，連續五次成為年度賣座冠軍，三度刷新香港票房紀錄，同時徹底改變了香港喜劇電影的面貌。

於1987年以許氏影業有限公司的名義自任出品人，首部電影《雞同鴨講》（1988）由高志森執導，許冠文再演刻薄老闆，以精準喜劇節奏反照中西文化與時代變遷，一針見血。九十年代由陳欣健導演的《新半斤八両》（1990），是《半斤八両》的摩登變奏，許氏兄弟再度攜手，許冠文的劇本緊貼社會脈搏，尖刻諷喻令人共鳴。

許冠文再執導筒的《神算》（1992），獨具慧眼找來嶄露頭角的黃子華聯合編劇及演出，以迷信反照香港面臨九七的迷思，笑中有淚，發人深省。在張之亮執導的《搶錢夫妻》（1993），許冠文發揮笑匠本色之餘更見深度，在幽默溫情外不忘批判群眾盲目相信傳媒，尤其語重心長。永不言休，許冠文至今仍活躍影壇，年前主演台灣片《一路順風》（2016），演出備受好評，更獲提名金馬獎最佳男主角。電影節向許冠文致敬，表揚他的卓越貢獻及輝煌成就，讓影迷回顧其精彩名作外，更可一睹一代笑匠的睿智神采。

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焦點影人回顧展將精選放映其十部重要作品，出版專題特刊，並邀請他出席3月28日假香港文化中心舉行的香港名家講座，分享喜劇電影的精闢創意及獨到心得。