【星爺研究院】《食神》大隻仔全程冇衫着︰首日開工就要打星爺

近日晚晚追《美味天王》，劇中對美食浮誇式演出，其實是模仿日本動畫《伙頭智多星》。這部動畫同樣觸動周星馳神經，除了在《他來自江湖》中率先扮演過，去到1996年，星爺首度自立門戶開辦星輝影業，創業作《食神》便揀選了美食這個題材。 電影中史提芬周及火雞姐固然吸引，不過那班廟街手足，個個奇人異士，同樣出類拔萃，當中包括還未被人認識的林雪、八両金，以及今集「星爺研究院」為大家介紹，一句︰「我叫你試下呀～」嚇窒觀眾的大隻雄︰徐志雄。 影片拍攝︰詹郭敏、呂榮棟 相片攝影︰葉志明 剪接︰呂榮棟 場地︰The Nathan Cellar@彌敦酒店

《食神》的大隻雄，真名徐志雄，真人不單止唔大隻，說話仲好溫文。（葉志明 攝）

試下呀～

《食神》看過近百次，每個情節與對白都倒背如流，一講︰「試下呀～」就知你講緊那位冇衫著，周時打大赤肋，自信心返埋嚟的排骨仔。好喇，咁到底佢叫咩名？角色名又係咩？「其實套戲入面都冇名，你叫我大隻雄啦！」他真名叫徐志雄。

筆者明顯受角色影響，相約徐志雄做訪問時，一心凝住他就是個兇神惡煞，一個唔好老脾真係會伸我落花園道鞭屍那種惡人，所以WhatsApp間都唔該前唔該後。直至接觸到真人，他說話輕描，舉止淡然，從未試過咁清新脫俗的感覺，所以對話未到第三句，已急不及待搶問︰「你真人都幾斯文喎！」

見到如此身形都自信心滿滿，人生充滿希望。（《食神》影片截圖）

「好多人都這樣說，可能周生就是見我這種外形，如果都惡得出樣，出來的反差會令觀眾眼前一亮，於是叫我演大隻雄這個角色。所以戲中的老粗性格不是周生發掘出來，是他給予我。」事實上徐志雄跟導演谷德昭是在加拿大讀書的好兄弟，後來谷回港做編劇導演，二人時有聯絡，偶然還會見到周星馳蹤影。縱使大隻雄額冇朝天骨，眼中亦冇靈光，但在星爺眼中，表面上平平無奇的他，好可能好似皇帝炒飯般高深莫測。「當時他正在籌備《食神》，可能覺得我幫到手啦！」

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其實大隻雄一直都是客串性質，未有全職投入演員工作。（葉志明 攝）

「第一日開工都仲有件背心」

徐志雄都有自知之明，明知自己無論身材、樣貌都並非一等一，所以從沒想過全身投入幕前工作，但既然有個機會客串又無所謂。其實劇本要拍甚麼？角色要演甚麼？細節統統都在星爺計算在內，只是問到片場工作人員就未必太清楚。「第一日去到片場問服指自己要換甚麼衫，對方根本不知會多一個人，在場人士立即詢問周生，他望完我一輪，便叫服指給我一件背心，下身穿回自己的牛仔褲便可。」這就是第一日開工的戲服，亦是爆星爺杯那幕戲服。

有趣係，去到高檔的頒獎禮上，大隻雄都會尊重場合，披番件老西，不過入面都係冇衫着，好謝霆鋒。（《食神》影片截圖）

這個造型只維持了一日戲份，後來再試第二場戲，星爺已索性叫他背心都不用穿。電影正值夏天時拍攝，赤膊上陣難得涼快，不過拍到後期天氣轉涼，大隻雄都擔心要繼續赤膊。幸好結局一場為迎合聖誕上映，佈景都改為充滿聖誕氣氛。「去到現場，見到身邊演員穿回外套及長袖衫，個心都定一定。」不過畀你估到，就唔係周星馳啦！當服指問周生今晚他要穿甚麼時，周生想了一會︰「加條頸巾啦！」「結果出來，我繼續冇衫着，就只有搭住件西裝褸加條頸巾，個身仍然是凍的！」這種對角色戲服的貫徹，為畫面帶來另一道反差，更是全片壓軸的爆笑畫面。

拍攝當日天氣轉冷，改拍聖誕戲，星爺都算宅心仁厚，畀多條頸巾大隻雄，暖好多。（《食神》影片截圖）

問大隻雄可有嘗試操練成真正的大隻雄。「冇喇，自己身形咁，大隻咗都唔好睇。」（葉志明 攝）

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攞正牌爆一次星爺

第一次拍戲，徐志雄零經驗樣樣都在摸索階段，而埋位第一場戲就是「重頭戲」，星爺在廟街食霸王餐兼想呃湯藥費，被大隻雄一個膠杯爆落頭度。「那場戲大家都好緊張，第一，係隻杯用糖膠造，現場只預備了兩至三隻，如果兩take三take都不收貨便拍不成。」

冇杯拍都是其次，更重要是這場戲，要成隻杯打落周生頭處，雖則是糖膠，但都要有爆的效果。「埋位時我只好死撐，幸好最終拍了一兩take便收貨。周生頭上亦都有少少紅了。」為做到效果，周生當然冇罵他，不過拍完之後，其中一位工作人員，靜靜地走到大隻雄身邊，以羨慕的語氣跟他說︰「其實這一幕，很多人都想演。」徐志雄︰「這個我聽了便算，哈哈哈……」