星爺研究院︳《食神》徐志雄合拍令演出大減︰內地好多人取代到我

好多周星馳粉絲都認同，電影《食神》中的史提芬周，其個性設計相信是最貼近周星馳本人，特別是落難前的意氣風發，對人的尖酸刻薄，大家都將兩者對號入座。觀眾冇親身接觸過當事人，有這聯想都是從報章報道，不時看到他跟誰人鬧翻推敲所得。 不過有跟周星馳合作過《食神》（大隻雄角色）及《喜劇之王》（外賣仔角色）的徐志雄，就有不同看法，他更指星爺曾為自己力爭，最終在《食神》海報上現身，非常窩心。其實《食神》入面可能真係有周星馳影子，尤其這一句︰「佢高傲，但宅心仁厚，佢低調，但受萬人景仰！」 影片拍攝︰詹郭敏、呂榮棟 相片攝影︰葉志明 剪接︰呂榮棟 場地︰The Nathan Cellar@彌敦酒店

重遊舊地，徐志雄拎起碗牛丸，肌肉反射下都立即嗌句︰「試下呀～」（葉志明 攝）

星爺力保海報現身

周星馳為人低調，甚少接受訪問，更加少提私事，所以大家對他的認知，多數來自報章雜誌，離不開跟誰人不和、鬧反，縱使如此，星爺向來甚少回應，任由單方面指罵。跟星爺合作過的徐志雄，坦言沒有被星爺鬧過，原因不是演得近乎完美，而是大家位置上的差距。「佢未鬧到我，我的表現未需要他出聲，況且打個比喻，我都係業餘，做得不好便再來，即使要鬧都鬧收足片酬但做極不好那些吧！」

當年《食神》曾經有張廟街兄弟海報，當時差點都沒有大隻雄份，難得星爺開聲要留住。（《食神》劇照）

沒有罵，亦沒有讚，這就是周星馳，不過心底裡他是滿意徐志雄的演出，並從一張海報就可以看到。話說當時周生要製作一張全體演員海報，周生當然是站在正中央，而身邊就分別是那班廟街兄弟莫文蔚、基哥李兆基、田雞田啟文等，直至美術執到大隻雄徐志雄時，心中一大疑問︰「一個無名無姓，冇人識的演員都放落海報？」不禁直接問周生︰「這個都要？冇人識呢！」

冷不防星爺一句神回︰「你執走我都唔好執走佢呀，一定要放佢上去！」「這件事是從工作人員口中聽回來，當然開心，是周生對我的一份認同，亦證明這個造型非常成功。」徐志雄說。

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重溫《食神》極罕劇照

訪問當日， 大隻雄專誠帶來一本當年推出的《食神》影集，當中有大量極罕劇照，非常珍貴。「本嘢當年賣48蚊本，唔知邊個買喇，我就首映時拎嘅，Keep到而家。」徐志雄說。

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當見到殺父仇人咁演

講起大隻雄，雖然在電影中戲份不多，不過演出就令人難忘，例如向銀行職員丟落一碗牛丸，再配上一句孔武有力的「試下！」「這一幕都是臨時加上去，周生要求都好高，要我演到好惡的效果，你都知我惡極有限，於是他不停叫我幻想，就當你面前是殺父仇人，你會如何？他這麼一說，的確易投入得多。」

扮惡雖然辛苦，但更辛苦是戲中一幕縮肚谷大隻戲，戲中講到他接受《城市睇真D》訪問要做媒，一句︰「我食咗之後明顯高咗大隻咗，自信心返咗埋嚟，嘿……」要將肚縮到有咁凹得咁凹。「最辛苦是這個動作，因為要好用力去縮才會做到這效果，愈凹周生就覺得效果好。現在冇可能做回吧！現在要我谷出來就得！」

試下呀~已經成為大家嘅金句。（影片截圖）

當年的廟街場景，部分是實地取景，亦有部分在官涌街市搭景拍攝。（葉志明 攝）

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演出機會大減︰「又唔係冇你唔得」

拍過《食神》之後，徐志雄演出機會大增，例如往後有《喜劇之王》外賣仔、《買兇拍人》古惑仔，仲有《戀情告急》拳霸，雖然如此，但他一直沒有打算放棄做建築材料的正職，投身做演員。「我從不是靠它（演員）搵食，就當是一種生活體驗。」

在《戀情告急》中的角色「拳霸」，打邊爐一幕勁食雞子，非常搞笑。（影片截圖）

近年電影市道低迷，徐志雄的演出機會都大減，如果當年瞓身去演，今日就真係「食屎學位」。不過演出大減，跟開戲數量少有關之餘，香港電影以合拍為主更是主因。「香港電影多了返內地拍，主角劉德華、古天樂找他們返內地演當然冇問題，但我這種周邊小角色，絕不會再花錢請你上去拍，倒不如在內地找一個適合的人選取替。除非個角色非你莫屬，咁好明顯我這種角色一定不是，別人還有很多選擇。」

話雖如此，但如徐志雄這種小配角，那份親切感是無可取替，又正因為近年港片少了他們的出現，在觀眾而言是略有所失的。