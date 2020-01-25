【武漢肺炎】內地賀歲片撤檔　帶挈《乜代宗師》年初一狂開613場

今年賀歲片之戰，在政見之爭下，本已如火如荼，不過一個「武漢肺炎」打亂晒電影的上映計劃，幾套本來中港同步上映的合拍片、國產片紛紛撤檔，變相令戲院場次盡數益晒本土賀歲片如《乜代宗師》、《我的筍盤男友》、《家有囍事2020》，就連2月14日才於內地上映的《肥龍過江》都有得着。 其中《乜代宗師》於今日（25/1）便橫掃全日613場，力壓排第二多的《怪醫D老篤》的357場。至於年三十晚《乜代》的開畫票房，亦都拍得住兩年前的《棟篤特工》。

黃子華自編自導自演的《乜代宗師》，上畫前已一直被睇好！（《乜代宗師》劇照）

年三十晚《乜代》贏羅拔唐尼160萬

黃子華第二部自編自導自演電影《乜代宗師》，於1月23日正式上映，早前已率先報捷，兩日總票房已超越300萬，大受觀眾熱捧，可喜可賀。而踏入年三十（24/1）睇戲高峰期，一眾賀歲片開始發威，全日的Top 5分別是冠軍的《乜代宗師》$2,664,708、第二是《怪醫D老篤》$1,010,371、第三是動畫《變雀特工》$696,394，第四是甄子丹主演的《肥龍過江》$348,543，第五是上畫已好一段時間的《1917逆戰救兵》。

電影由宣傳到上畫一直是話題之作。（《乜代宗師》劇照）

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對手中港同時撤檔 《乜代》場次急增

如果跟《棟篤特工》相比，由於當日套戲大年初一先正式上畫，而以年三十晚的優先場計，272場大收$2,551,915，數字上《乜代宗師》是較優勝，不過平均計每間院的收入，就《棟篤特工》贏。

由於《奪冠》（前名︰中國女排）、《緊急救援》等幾部國產片，因武漢肺炎臨時撤檔，連帶香港場次都要抽起，要知道幾套電影都非常強陣，老早已霸佔不少場次，現在因為臨時抽起，令院線場次不怎緊張，最大得益當然是一眾有得上畫的賀歲片，其中《乜代宗師》原定大年初一有577場，最後就增添近一成達613場。至於對票房有幾大得益，會唔會好似兩年前套《棟篤特工》3日破1500萬票房呢？大年初二（25/1）公布的票房數字自有分曉。