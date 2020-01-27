【高比拜仁逝世】名導Spike Lee曾用30部機拍Kobe Bryant紀錄片

美國媒體TMZ報道，已退役NBA的一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant），於當地時間周日（26/1）早上10時，於加州與另外至少3人乘坐其私人直昇機，期間發生火警，直昇機之後墜毀，機上所有乘客全部罹難，高比拜仁同告身亡，終年41歲，消息震驚全球。

名導演Spike Lee曾出動30部攝影機為Kobe Bryant製作紀錄片。

身高1米98的高比拜仁，生於美國費城，是NBA歷史上最偉大球員之一，叱吒籃球壇多年，至2016年正式退役，他為洛杉磯湖人效力20年的職業生涯期間，個人總得分達到33,643分，原本是NBA史上「得分王」第3位，但這個紀錄剛於周日舉行的NBA常規賽裏被「大帝」勒邦占士（LeBorn James）超越。

高比拜仁Kobe Bryant影響力高，即使你不是籃球迷亦一定聽過他的名字。(Getty images)

正因為高比拜仁如此傳奇，每隔數年就會有以他為主題的紀錄片推出。比如名導Spike Lee曾於2009年5月推出紀錄片《Kobe Doin' Work》，影片全長83分鐘，當年在ESPN播放，拍攝期間，製作團隊出動30部攝影機，加上高比本人隨身攜帶的咪高峰，將這位被譽為「小飛俠」的優秀籃球運動員一整天生活呈現在觀眾眼前。

要完全捕捉高比拜仁Kobe Bryant球場上的一舉一動，分分鐘30部攝影機都唔夠。(Getty images)

導演透過洛杉磯湖人與聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）的賽事，紀錄高比拜仁的各種表現，包括激勵隊友、他在場上的防守解讀，還有他怎樣看待作為NBA籃球員這份工作，透過他的說話，令觀眾看到更多過比拜仁於鎂光燈後不為人知的內心世界，包括他在籃球場上的獨特見解和個人智慧，以及他對隊友、教練和其他NBA球員球隊的各種看法。及至2015年，阿里巴巴宣佈與高比拜仁旗下的「Kobe Inc.」合作，在阿里旗下的機頂盒「天貓魔盒」獨家播出高比拜仁的紀錄片《Kobe Bryant’s Muse》。

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