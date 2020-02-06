《信用欺詐師JP公主篇》長澤正美扮公主　徐若瑄演千金閃現預告

繼上年《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》叫好叫座，電影今年再拍另一番外篇《信用詐欺師JP公主篇》，幾位老千愈呃愈大，今次長澤正美要扮演假公主欺騙整個王國。一如以往，戲中有大量串星穿插，今次仲有香港人好熟悉的徐若瑄。

長澤正美在戲中好似發福不少，更加迎合戲中角色。（《信用欺詐師JP公主篇》預告截圖）

《信用詐欺師JP公主篇》，欺詐三人組長澤正美、東出昌大、小日向文世上年來到香港，今年就去到馬來西亞的蘭卡威島取景，目標係要欺騙整個王國，受委托假扮南海某不明王國的公主，同以往一樣，行動絕不能有任何差池，而今次仲會有被殺危機。

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東出昌大會被大副刪戲份

至於有份參與演出的徐若瑄，就演一個大家族長女，捲入價值10兆日圓（約7,000億港元）的遺產爭奪戰。在預告中富貴造型相當出眾，極具氣派，相信會跟長澤正美有正面衝突。而片中男主角東出昌大，早前因被爆出背妻與女星唐田英里佳搞婚外情，形象大插水，有傳會被大刪戲份以保票房，不過暫時見到預告仍有他的出現，未知會剩番幾多。電影暫定5月1日在日本上映。