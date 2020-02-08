【巨鱷島】羅嘉良變The Rock荒島打巨獸　山寨CG網大開畫即賺百萬

中國內地武漢肺炎疫情肆虐，戲院全線停業，部分電影已改為網絡電影形式播放，此舉更掀起網絡電影的點擊，令該市場最近變得熱鬧，電影一部接一部。其中一部由羅嘉良主演，講述在荒島打巨鱷的動作冒險電影《巨鱷島》，就成為熱播之選。雖然單看CG質素認真麻麻，但挾住羅嘉良的名氣，自2月4日上線以來，有兩日可連續蟬聯分賬票房冠軍，睇嚟羅嘉良在內地叫座力依然強勁。

電影開來，巨鱷就現身，真係好巨。（《巨鱷島》影片截圖）

電影《巨鱷島》，明顯是仿傚荷里活最典型的動作冒險電影，尤其是由狄維莊遜主演的那批作品，一人大戰巨獸，不過主角就換成羅嘉良。影片講述單親爸爸林浩在（羅嘉良 飾）與女兒在回國航班中，不幸遭遇飛機失控，要緊急逼降到巨鱷島，幸只受輕傷。不過隨後發現，倖存的乘客中，遭到巨型鱷魚襲擊，死傷無數，當中女兒的生命更危在旦夕，林浩不惜犯險，要從鱷口中奪回女兒！

好耐冇睇羅嘉良演出，一見番忍唔住要嗌聲︰「添哥！」（《巨鱷島》影片截圖）

葉榮添大戰巨鱷

據報道指，這部網絡電影《巨鱷島》投資800萬人民幣，以網絡大電影計，是「大片」級數，更顯地位是邀請到港星羅嘉良演出，雖然其他參與演出的都是不知名演員，但已令內地網民對該片另眼相看。至於劇情，都係逐個死，而撈家就因為救女，瞓身成為超級英雄，大戰巨鱷。

做人同打鱷魚一樣，捉緊大頭文信念︰「咩都可以輸，信心唔可以輸！」（《巨鱷島》影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

預計將大賺千萬

《巨鱷島》2020年2月4日上線，首日分賬票房已大收153萬人民幣奪冠，2月6日更大收206萬人民幣，上映2日累積分賬票房大賣360萬人民幣。按這個吸金速度，要收番800萬成本不是夢，可見羅嘉良吸金力依然。根據走勢，有指分賬票房預計能突破1500萬人民幣以上，絕對跟大家留守家中冇街去有極大關係。